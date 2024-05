FOTO/VIDEO Strašni prizori odrona u kojem je stradalo stotinjak ljudi

U klizištu u udaljenom selu na sjeveru Papue Nove Gvineje poginulo je oko 100 ljudi, objavila je u petak australska televizija ABC.

Stanovnici su se, prema fotografijama na društvenim mrežama, penjali po gomilama kamenja, razbacanom među deblima i drugim materijalima koje je ostavilo klizište dok su tragali za preživjelima i procjenjivali štetu.

