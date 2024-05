VIDEO "I Oscara dobiva...": Pogledajte snimku dramatičnog Vučića tijekom glasanja u UN-u, ovo je bolje od bilo koje turske sapunice

Opća skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Rezolucija je izglasana s 84 glasa za, 19 zemalja je bilo protiv, a suzdržanih 68. Rezolucija osuđuje poricanje genocida kao povijesnog događaja te veličanje onih koje su međunarodni kazneni sudovi osudili za ratne zločine.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovao je sjednici kada su objavljeni rezultati, a ubrzo su se na društvenim mrežama pojavili videi koji prikazuju dramatičnog Vučića koji je napravilo popriličnu predstavu tijekom objave.

Meanwhile at the UNGA in New York, the Serbian president Vucic watched (and sobbed into the Serbian flag) while the Srebrenica resolution was getting adopted.



What a pathetic person.



