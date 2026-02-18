85 država osudilo izraelske planove širenja: Velika sila nije potpisala izjavu

Deseci zemalja osudili su u utorak izraelske planove za proširenje prisutnosti na Zapadnoj obali. Među potpisnicima su Njemačka, Francuska, Kina i Rusija. Sjedinjene Države nisu.

"Oštro osuđujemo jednostrane izraelske odluke i mjere usmjerene na širenje nezakonite izraelske prisutnosti na Zapadnoj obali", stoji u izjavi koju je potpisalo 85 država i niz međunarodnih organizacija.

"Takve odluke u suprotnosti su s obvezama Izraela prema međunarodnom pravu i moraju se odmah poništiti. U tom smislu naglašavamo svoje snažno protivljenje svakom obliku aneksije".

Prema izvješćima medija, izraelska vlada odobrila je vrlo kontroverzan prijedlog kojim bi se izraelskim doseljenicima olakšala kupnja zemljišta na Zapadnoj obali. Taj potez mogao bi imati dalekosežne posljedice za palestinsko stanovništvo na Zapadnoj obali.

U zajedničkoj izjavi osam zemalja s muslimanskom većinom, objavljenoj ranije u utorak, navodi se da se tom odlukom prvi put od 1967. odobravaju postupci za registraciju i sređivanje vlasništva nad zemljištem na velikim dijelovima okupirane Zapadne obale. Svih osam zemalja bile su i među potpisnicima novije izjave.

Kamp za raseljene na jugu Pojasa Gaze Foto: Afp

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova okarakteriziralo je izjavu osam zemalja s muslimanskom većinom kao "činjenično neutemeljenu i namjerno obmanjujuću". Izrael je ovog tjedna samo odobrio "administrativnu mjeru u području građanskog i imovinskog prava", priopćilo je ministarstvo.

Izraelski mediji također su izvijestili da će se Jeruzalem prvi put u gotovo 60 godina proširiti dalje na Zapadnu obalu kroz novi projekt naselja.

Konkretno, stotine novih stambenih jedinica bit će izgrađene u blizini naselja u Istočnom Jeruzalemu koje je Izrael preuzeo 1967. godine, a kasnije pripojio, izvijestila je, između ostalog, izraelska novinska stranica ynet.

"Ponavljamo svoje odbacivanje svih mjera usmjerenih na promjenu demografskog sastava, karaktera i statusa palestinskog teritorija okupiranog od 1967. godine, uključujući Istočni Jeruzalem", stoji u novijoj izjavi.

"Takve mjere krše međunarodno pravo, potkopavaju tekuće napore za mir i stabilnost u regiji, suprotne su Sveobuhvatnom planu i ugrožavaju izglede za postizanje mirovnog sporazuma kojim bi se okončao sukob."

Tijekom Šestodnevnog rata 1967. godine, Izrael je zauzeo Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem. Danas tamo živi oko 700. 000 izraelskih doseljenika među 3 milijuna Palestinaca.

Palestinci na tim teritorijima žele stvoriti vlastitu državu s Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom.