Strašan sudar putničkih vlakova: Ozlijeđeno više od 40 ljudi, prekinut promet

Vatrogasne spasilačke službe priopćile su da se nesreća dogodila u blizini grada České Budějovice u regiji oko 132 km južno od Praga. Svi putnici iz obaju vlakova su evakuirani, navodi se.
Brzi vlak R 658 udario je u putnički vlak Os 8053 između stanica Zliví i Dívčice oko 6:20 ujutro, prisiljavajući vlasti da zaustave željeznički promet na toj pruzi i organiziraju zamjenske autobusne linije. Češke željeznice potvrdile su da je do sudara došlo tijekom jutarnje špice kada vlakovi obično prevoze putnike na posao.
Update: Two trains collided near České Budějovice in the Czech Republic around 6:20 a.m., injuring 42 people, five seriously.
The crash occurred about 150 km (93 miles) south of Prague, halting traffic between České Budějovice and Plzeň.
Glasnogovornica regionalne bolnice rekla je za novinsku agenciju CTK da je pet osoba primljeno s teškim ozljedama.
Ministar prometa Martin Kupka rekao je da se nesreća još uvijek istražuje, ali prve informacije upućuju na to da je jedan od vlakova vjerojatno prošao unatoč signalu u položaju za zaustavljanje. Oba vlaka navodno su se uočila s udaljenosti od nekoliko stotina metara, ali se nisu uspjela na vrijeme zaustaviti.
Željeznička pruga ostaje zatvorena do završetka istrage i čišćenja.