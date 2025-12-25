Deklasificirani dokumenti sa sastanka Putina i Busha: "Ovo će stvoriti dugotrajan sukob između nas"

Deklasificirani transkripti razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i bivšeg američkog predsjednika Georgea W. Busha između 2001. i 2008. godine rasvijetlili su stav čelnika Kremlja o Ukrajini tijekom godina.
Dokumente je javno objavila nevladina organizacija Nacionalna sigurnosna arhiva 22. prosinca, nakon što je dobila tužbu za slobodu informiranja, piše Kyiv Post.
O raspadu SSSR-a
U transkriptu od 16. lipnja 2001., sa zatvorenog sastanka između Busha i Putina, ruski je predsjednik govorio o raspadu Sovjetskog Saveza.
"Što se stvarno dogodilo? Sovjetska dobra volja promijenila je svijet, dobrovoljno. A Rusi su se dobrovoljno odrekli tisuća četvornih kilometara teritorija. Nečuveno. Ukrajina, dio Rusije stoljećima, dana. Kazahstan, dan. Kavkaz također. Teško je zamisliti, a učinili su to stranački šefovi", rekao je Putin.
Međutim, tvrdnja baca drugo svjetlo i na neke od njegovih drugih navodnih izjava iz 2000-ih, poput: "Onaj tko ne žali zbog raspada Sovjetskog Saveza, nema srca; onaj tko ga želi oživjeti u prijašnjem obliku, nema glave."
U godinama koje su uslijedile, Putin je invaziju na Ukrajinu predstavio kao borbu protiv nacizma i ideološki nastavak Drugog svjetskog rata.
Deklasificirani dokument
Foto:
Nacionalna sigurnosna arhiva
O NATO-u
Dokumenti s istog sastanka iz 2001. otkrivaju i Putinove stavove o ruskoj kandidaturi za članstvo u NATO-u.
"Sada da se vratim na proširenje NATO-a. Znate naš stav. Dali ste važnu izjavu kada ste rekli da Rusija nije neprijatelj. Ono što ste rekli o 50 godina u budućnosti je važno", rekao je Putin.
"Rusija je europska i multietnička, poput Sjedinjenih Država. Mogu nas zamisliti kao saveznike. Ali osjećamo se isključeno iz NATO-a. Ako Rusija nije dio ovoga, naravno da se osjeća isključeno", dodao je.
Zatim je kao primjer upotrijebio zahtjev SSSR-a za NATO iz 1954., tvrdeći da uvjeti za odbijanje u to vrijeme više ne vrijede.
"NATO je dao negativan odgovor s četiri konkretna razloga: nedostatak austrijskog sporazuma, nedostatak njemačkog sporazuma, totalitarni utjecaj na Istočnu Europu i potreba da Rusija surađuje u procesu razoružanja UN-a", istaknuo je Putin i dodao da su svi ovi uvjeti ispunjeni.
"Možda bi Rusija mogla biti saveznik", zaključio je.
No Putin je dodao da je problem s Rusijom koja nije u NATO-u to što se NATO širi, a Kremlj nema utjecaj na to.
Ukrajina u NATO-u
Putin je ponovno pokrenuo pitanje NATO-a 2008. godine, ovaj put u vezi s ukrajinskom kandidaturom za članstvo, prema transkriptu s posljednjeg sastanka Putina i Buša, 6. travnja 2008.
Prema tadašnjem izvještavanju Kyiv Posta, Bush je podržao Akcijski plan za članstvo Kijeva u NATO-u (MAP), rekavši: "Kao što mi je svaka nacija na svijetu rekla, Rusija neće imati pravo veta na ono što se događa u Bukureštu i vjerujem im na riječ".
Plan su na kraju odbacile, između ostalih, Njemačka i Francuska.
Na sastanku Busha i Putina u Sočiju 2008. godine, čelnik Kremlja izrazio je slične zabrinutosti koje su sada navedene kao njegovi službeni ratni ciljevi za invaziju na Ukrajinu.
"To vam neće biti novo i ne očekujem odgovor; samo to želim reći naglas. Želio bih naglasiti da će pristupanje NATO-u zemlje poput Ukrajine dugoročno stvoriti polje sukoba za vas i nas – dugoročnu konfrontaciju", rekao je Putin.
Tijekom razgovora, Putin je Ukrajinu nazvao umjetnom državom, a isti je izraz koristio i posljednjih godina tijekom rata u toj zemlji. Dodao je i da većina ukrajinskog stanovništva NATO doživljava kao neprijateljsku organizaciju.
"To stvara sljedeće probleme za Rusiju. Stvara prijetnju vojnih baza i novih vojnih sustava koji se raspoređuju u neposrednoj blizini Rusije. To stvara neizvjesnost i prijetnje za nas", rekao je.
Gruzija i NATO
U transkiptima su otkrivene i Putinove primjedbe o gruzijskim nastojanjima za članstvo u NATO-u. Razgovor se vodio četiri mjeseca prije nego što je Rusija napala tu kavkasku zemlju.
"Sada, s Gruzijom, vjeruju da pod okriljem NATO-a mogu obnoviti svoj teritorijalni integritet. Je li ovo pravi put – proširiti NATO-ov vojni kišobran i dopustiti im da pokrenu vojne operacije u Abhaziji i Južnoj Osetiji?", rekao je i dodao da ljude u Gruziji treba prisiliti da riješe svoje unutarnje probleme drugim sredstvima.
Putin je također tvrdio da će članstvo u NATO-u prisiliti Gruzijce da se naoružaju.
"A za Rusiju uvijek postoji prijetnja novih vojnih baza i sustava naoružanja u blizini naših granica", dodao je.