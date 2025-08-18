Ministar kojemu je pozlilo u emisiji izlazi iz bolnice: Vučić objavio fotografiju

Srpski ministar za javna ulaganja Darko Glišić uspješno se oporavio nakon što je prije dva tjedna doživio težak moždani udar usred gostovanja u jutarnjem televizijskom programu.

Glišić je jedan od Vučićevih najbližih suradnika, a sam Vučić ga je među prvima posjetio u bolnici.

"Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mjesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli", napisao je Vučić uz fotografiju s Glišićem.

Darko Glišić je ministar u Vladi Srbije od svibnja 2024. godine. U Srpskoj naprednoj stranci je od osnutka, a na funkciju predsjednika Izvršnog odbora SNS izabran je 2016. godine.