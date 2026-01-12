Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Oglasila se Kina

Dansku premijerku pitali koji je plan ako Trump napadne: "Na kocki je više od onoga što se vidi golim okom"

Piše A. Ž. , 12. siječnja 2026. @ 12:30 komentari
Grenland
Grenland Foto: Dnevnik Nove TV
Sve žešća retorika posljednjih tjedana dodatno je opteretila već narušene odnose Sjedinjenih Država sa saveznicima u Europi.
Najčitanije
  1. Lijekovi
    Zabrinjavajući trend

    Najčešće se propisuju, a imaju ozbiljne nuspojave: "Ovisnost, poremećaj pamćenja i koncentracije"
  2. Ilustracija
    CIČA ZIMA

    "Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
  3. Josip Šimić ispitan u USKOK-u
    Provedena istraga

    USKOK optužio 53 ljudi, među njima i bivši vatreni: Novac trošili na aute, nekretnine i satove. Šteta je milijunska
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Dansku premijerku pitali koji je plan ako Trump napadne: "Na kocki je više od onoga što se vidi golim okom"
Oglasila se Kina
Dansku premijerku pitali koji je plan ako Trump napadne: "Na kocki je više od onoga što se vidi golim okom"
Iran kaže da je spreman za rat nakon Trumpovih prijetnji intervencijom
Eskalacija nasilja
Zastrašujuća poruka lansirana prema Trumpu: "Potpuno smo spremni za rat..."
Tragedija na hrvatskom otoku: U dimnoj kuhinji izbio požar, jedna osoba poginula
Hitne službe na terenu
Tragedija u Dalmaciji: U dimnoj kuhinji izbio požar, jedna osoba poginula
Startaj Hrvatska: Kako su brat i sestra iz Đakova stvorili slatku priču od domaćeg lješnjaka
Pokrovitelj SPAR HRVATSKA
Startaj Hrvatska: Kako su brat i sestra iz Đakova stvorili slatku priču od domaćeg lješnjaka
Trump objavio snimku zaslona na kojoj piše da je predsjednik Venezuele
NAKON UHIĆENJA MADURA
Trump šokirao bizarnom objavom
"Kao da imamo posla s petogodišnjakom": Generali izbezumljeni Trumpovim idejama
pokušavaju ga odvratiti
"Kao da imamo posla s petogodišnjakom": Generali izbezumljeni Trumpovim idejama
Hrvatska prednjači u lijekovima za tjeskobu: 4,5 milijuna recepta godišnje
Zabrinjavajući trend
Najčešće se propisuju, a imaju ozbiljne nuspojave: "Ovisnost, poremećaj pamćenja i koncentracije"
Tisuće turista zapele u Laponiji
CIČA ZIMA
"Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
USKOK optužio 53 ljudi, među njima i bivši vatreni: Novac trošili na aute, nekretnine i satove. Šteta je milijunska
Provedena istraga
USKOK optužio 53 ljudi, među njima i bivši vatreni: Novac trošili na aute, nekretnine i satove. Šteta je milijunska
Drama u vlaku: Kondukter pored usnulog putnika ugledao stravičan prizor, odmah je kontaktirao policiju
Traje istraga
Drama u vlaku: Kondukter pored usnulog putnika ugledao stravičan prizor, odmah je kontaktirao policiju
Mještani Stona ostali bez jedine banke: “Ništa ne možemo očekivati"
Veliki problem
Stanovnici poznatog mjesta ljutiti: "Od rata smo mnogo propali, a ovo sad je sramota, sve ih krivim!"
Ukrajinka privedena zbog krijumčarenja migranata
POZNATI DETALJI
Policija zaustavila mladu Ukrajinku: Zbog onoga što je učinila odmah je privedena
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Hrvatska prednjači u lijekovima za tjeskobu: 4,5 milijuna recepta godišnje
Zabrinjavajući trend
Najčešće se propisuju, a imaju ozbiljne nuspojave: "Ovisnost, poremećaj pamćenja i koncentracije"
Tisuće turista zapele u Laponiji
CIČA ZIMA
"Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
USKOK optužio 53 ljudi, među njima i bivši vatreni: Novac trošili na aute, nekretnine i satove. Šteta je milijunska
Provedena istraga
USKOK optužio 53 ljudi, među njima i bivši vatreni: Novac trošili na aute, nekretnine i satove. Šteta je milijunska
show
Hugh Jackman i Sutton Foster uživaju na odmoru
više se ne kriju
Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga
Endrina Muqaj otkrila nešto više o svom dečku s kojim je već godinama
evo kako izgleda
Pobjednica MasterChefa progovorila o dugogodišnjem partneru: ''Rekla sam mu ako se ne javim...''
Kuhar otkrio što je pripremao Luki Modriću i njegovoj obitelji u novogodišnjoj noći
pohvalio se
Modrić za Novu godinu imao privatnog kuhara, pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!
zdravlje
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Zima i rozaceja: 6 pogrešaka koje vam crvene lice više nego ljetno sunce
Pazite!
Zima i rozaceja: 6 pogrešaka koje vam crvene lice više nego ljetno sunce
zabava
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Nije ni njima lako
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Mališan oduševio prvim koracima, snimka je apsolutni hit
Mali šarmer
Mališan oduševio prvim koracima, snimka je apsolutni hit
Ovim kvizom održite mozak u formi! Možete li sve točno odgovoriti?
Pokažite što znate!
Ovim kvizom održite mozak u formi! Možete li sve točno odgovoriti?
tech
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
Objasnio i zašto
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
Jedan od najvećih tehnoloških stručnjaka poslao poruku javnosti: Prestanite to raditi, štetite društvu
Jensen Huang
Jedan od najvećih tehnoloških stručnjaka poslao poruku javnosti: Prestanite to raditi, štetite društvu
Taksisti prosvjedovali protiv robotaksija: Nemaju ništa protiv tehnologije, ali…
U San Franciscu
Taksisti prosvjedovali protiv robotaksija: Nemaju ništa protiv tehnologije, ali…
sport
Allegri otkrio: „Modriću se nikad u karijeri nije dogodilo nešto ovakvo“
Bez presedana
Allegri otvoreno: „Modriću se nikad u karijeri nije dogodilo nešto ovakvo“
Raul Asencio čestitao igračima Barcelone na osvajanju Superkupa
Sve snimile kamere
VIDEO Bez oklijevanja: Igrač Reala otišao među 15 igrača Barcelone i ovo napravio
Alonso šokirao navijače Reala izjavom nakon poraza, mogla bi ga koštati posla
DOBIO OGROMNE KRITIKE
Alonso šokirao navijače Reala izjavom nakon poraza, mogla bi ga koštati posla
tv
Tajne prošlosti: ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
Daleki grad: Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
DALEKI GRAD
Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
Tko zapravo povlači konce dok se obitelj raspada iznutra? Saznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Tko zapravo povlači konce dok se obitelj raspada iznutra? Saznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
putovanja
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Nježne edamame
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Lažna žitarica koja čini čuda za zdravlje, a u Hrvatskoj se slabo jede
Jeli su je i Inke
Lažna žitarica koja čini čuda za zdravlje, a u Hrvatskoj se slabo jede
Zapečeni krumpir veganski recept
100 posto biljno
Ovaj zapečeni krumpir je savršenstvo, a za njegovu pripremu ne treba vam mlijeko ni maslac
novac
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
Nova godina, nove nade
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
lifestyle
Zagreb špica: Tajice s efektom kože u zimskom street style izdanju
ODMAK OD KLASIKE
Na zagrebačkoj špici smo pronašli jedine tajice koje žene toleriraju kad su temperature ispod nule
Maja Šuput nosi torbu Ark brenda Cult Gaia
BAŠ JE EFEKTNA
Maja Šuput nosi torbu za koju nema mjesta u zimskim kombinacijama
Tjedni horoskop od 12. do 19. siječnja
Što kažu zvijezde?
Tjedni horoskop: Ovnovi su nezaustavljivi, a tri znaka čeka ugodno iznenađenje
sve
Hugh Jackman i Sutton Foster uživaju na odmoru
više se ne kriju
Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga
Endrina Muqaj otkrila nešto više o svom dečku s kojim je već godinama
evo kako izgleda
Pobjednica MasterChefa progovorila o dugogodišnjem partneru: ''Rekla sam mu ako se ne javim...''
Allegri otkrio: „Modriću se nikad u karijeri nije dogodilo nešto ovakvo“
Bez presedana
Allegri otvoreno: „Modriću se nikad u karijeri nije dogodilo nešto ovakvo“
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene