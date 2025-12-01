Ubojica sve priznao! Grozomorno ubojstvo Stefanie, za otkriće su bili presudno susjedi

Nestanak 31-godišnje vizažistice Stefanie P. danima je punio austrijske i slovenske medije dok je njezina obitelj očajnički tražila bilo kakav trag. No tijekom vikenda potvrdilo se ono čega su se svi najviše bojali – njezin bivši dečko Patrick M. (31) priznao je hladnokrvno ubojstvo.

Prema policijskim navodima, Patrick je u nedjelju ujutro zadavio Stefanie u njezinu stanu, nakon čega je tijelo položio u kofer i prevezao ga u Sloveniju, na stražnjem sjedalu svog crvenog Golfa. U osamljenom šumskom području kraj Majšperka, južno od Maribora, zakopao je njezino tijelo. Slovenska policija otkrila ga je u subotu, čime je potraga završila najtežim mogućim ishodom.

Tek nakon što su susjedi policiji otkrili da su čuli svađu, buku i kasnije sumnjivo ponašanje ­uključujući nošenje cerade, ­istraga se počela ozbiljnije kretati prema Patricku.

Kada je policija prvotno pretražila stan, bivši dečko rekao im je da samo brine o Stephanienu psu Marlowu. Tragovi krvi na okviru vrata tada nisu bili dovoljni za uhićenje. No kombinacija svjedočenja susjeda i naknadnih dokaza natjerala je istražitelje na odlučniji korak te je Patrick M. nedugo zatim priveden.

Tijekom ispitivanja u policiji dao je šokantno priznanje: "To sam bio ja". Istražiteljima je rekao da je do zločina došlo nakon žestoke ljubomorne svađe te da je bio u stanju šoka.

Objasnio je da je, nakon što je shvatio da Stefanie nepomično leži na podu, djelovao kao u transu: tijelo je zamotao, stavio u kolica, prebacio u automobil i prevezao preko granice kako bi prikrio što se dogodilo, piše Heute.

Slovenska policija u potrazi za tijelom Stefanie P. - 2 Foto: PU Maribor

Njegova odvjetnica, poznata bečka pravnica Astrid Wagner, izjavila je da je Patrick potpuno slomljen te da joj je u pritvoru kroz suze ponavljao koliko je volio Stefanie. "Kaže da ni sam ne razumije što se dogodilo", rekla je.

Sud u Grazu održao je ročište o pritvoru, a Patrick M. ostaje iza rešetaka dok traje istraga. Tereti ga se za ubojstvo, a u slučaju osuđujuće presude prijeti mu doživotni zatvor, piše Krone.

Istražitelji iz Austrije i Slovenije i dalje prikupljaju sve detalje o zločinu koji je šokirao obje zemlje.