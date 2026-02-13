VIDEO CIA obnavlja mrežu špijuna: "Ne mogu dopustiti da ti luđaci oblikuju svijet"

Američka obavještajna agencija objavila je u četvrtak propagandni video kojim poziva kineske časnike na, kako kažu, suradnju - posebno su se obratili onima "razočaranima korupcijom i opsežnim čistkama koje predsjednik Xi Jinping provodi nad vrhom vojske".

U videu objavljenom na mandarinskom jeziku prikazan je fiktivni časnik srednjeg ranga koji "donosi tešku odluku ostati vjeran svojim vrijednostima i osigurati bolji put za svoju obitelj tako što će stupiti u kontakt s CIA-om", rekao je dužnosnik CIA-e za CNN.

"Svatko tko ima liderske sposobnosti neizbježno će biti doživljen kao prijetnja i nemilosrdno uklonjen", kaže narator u videu. "Ne mogu dopustiti da ti luđaci oblikuju svijet u kojem će živjeti moja kći."

The CIA released a new Mandarin-language recruitment video, targeting disillusioned members of China’s military and officials with access to sensitive information:



Do you have information about high-ranking Chinese leaders?



Please contact us. pic.twitter.com/0wYwXM0FEY — Clash Report (@clashreport) February 12, 2026

Novi video nadovezuje se na kampanju vrbovanja koju je agencija pokrenula prošle godine, a koja je pomogla u stvaranju novih izvora u Kini, ključnih za prikupljanje obavještajne građe, rekao je dužnosnik CIA-e, sugerirajući da je agencija nedavno ostvarila određene uspjehe u prodoru u sustav u koji se povijesno bilo vrlo teško infiltrirati.

"Nastavit ćemo kineskim dužnosnicima i građanima nuditi priliku da zajedno rade na svjetlijoj budućnosti", rekao je direktor CIA-e John Ratcliffe.

Ranije je naglasio da će Kina biti jedan od glavnih prioriteta agencije, a američki dužnosnici navode da je CIA posljednjih godina ostvarila napredak u obnovi mreže izvora unutar zemlje, za koju se vjerovalo da je bila izgubljena prije samo nekoliko godina.

Velike čistke prilika za SAD

"Kina će poduzeti sve potrebne mjere kako bi odlučno suzbila infiltraciju i sabotažne aktivnosti inozemnih protukineskih snaga te čvrsto zaštitila nacionalni suverenitet, sigurnost i razvojne interese", odgovorio je danas glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Lin Jian. "Planovi protukineskih snaga neće uspjeti."

Počevši od 2010., SAD je izgubio niz špijuna u Kini u sklopu dvogodišnje protuobavještajne kampanje koja se opisivala kao razarajuća. Obnova te mreže godinama je prioritet američkih obavještajnih čelnika.

Dužnosnik CIA-e rekao je za CNN da su videi već doveli do vrbovanja novih obavještajnih izvora unutar zemlje.

"Videi djeluju, a njihov zid nije savršen", rekao je, aludirajući na percepciju da se Xi-jeva vlast u velikoj mjeri zaštitila od pogleda američkih obavještajnih službi.

Otkako je preuzeo vlast 2012., Xi sustavno nastoji držati vojnu hijerarhiju pod kontrolom kroz povremene čistke najviših zapovjednika, koje su dio šire antikorupcijske kampanje u kojoj je dosad kažnjeno više od 200.000 dužnosnika.

Američki dužnosnici sada vjeruju da Xi ide i korak dalje u konsolidaciji moći, ukazujući na smjenu najvišeg kineskog generala ranije ove godine. Analitičari smatraju da je cilj tog presedana bio dodatno osigurati lojalnost časničkog kadra.