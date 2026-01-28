Chanel torbice, BMW i Crkva: Pad bivše prve dame koja voli luksuz, a sada je iza rešetaka

Dvije Chanel torbice, BMW-ov distributer i kontroverzna Crkva ujedinjenja našli su se u središtu suđenja bivšoj prvoj dami Južne Koreje Kim Keon Hee, koja je u srijedu osuđena na zatvorsku kaznu zbog primanja mita.

Supruga osramoćenog bivšeg predsjednika Yoona Suk Yeola uhićena je u kolovozu zbog niza optužbi, uključujući mito, manipulaciju dionicama i političko uplitanje, koje je u velikoj mjeri poricala. Sud ju je, međutim, proglasio krivom za primanje mita od dužnosnika Crkve ujedinjenja te joj izrekao kaznu od 20 mjeseci zatvora.

Kim, koja ima 52 godine, oslobođena je optužbi za manipulaciju cijenama dionica i kršenje zakona o financiranju političkih kampanja. Protiv nje se ipak i dalje vode još dva sudska postupka, piše BBC.

Tužitelji su tvrdili da je Kim između listopada 2010. i prosinca 2012. godine zaradila više od 800 milijuna vona ( oko 550.000 eura) sudjelovanjem u shemi namještanja cijena dionica Deutsch Motorsa, južnokorejskog distributera BMW-a. Osim toga, optužena je da je primila luksuzne torbice, dijamantnu ogrlicu i druge darove ukupne vrijednosti do 80 milijuna vona od Crkve ujedinjenja u zamjenu za usluge.

Također joj se stavljalo na teret da je uoči predsjedničkih izbora 2022. primila 58 besplatnih anketa javnog mnijenja, vrijednih oko 270 milijuna vona, od političkog posrednika Myung Tae-kyuna.

Presuda dolazi manje od dva tjedna nakon što je njezin suprug Yoon Suk Yeol osuđen na zatvorsku kaznu zbog zlouporabe položaja i ometanja pravde u vezi s neuspjelim pokušajem uvođenja izvanrednog stanja. Riječ je o presedanu u južnokorejskoj povijesti, jer je Kim prva supruga predsjednika koja je kazneno gonjena dok je bila u pritvoru.

No Kim Keon Hee i ranije je bila u središtu kontroverzi.

Prije nego što je postala prva dama, bila je poslovna žena i ljubiteljica umjetnosti. Diplomirala je likovnu pedagogiju na Ženskom sveučilištu Sookmyung 1999. godine, no godinama kasnije suočila se s optužbama za plagijat. Sveučilište joj je 2025. poništilo diplomu nakon što je etički odbor zaključio da je njezina teza kompromitirana. Kim se o tim optužbama nikada nije javno očitovala.

Godine 2009. osnovala je tvrtku za umjetničke izložbe Covana Contents, u kojoj je obnašala dužnost izvršne direktorice i predsjednice. Južnokorejski mediji 2019. izvijestili su da je navodno utajila porez i primala mito u zamjenu za organizaciju izložbi. Iako je 2023. oslobođena tih optužbi, poseban tužitelj ponovno preispituje slučaj.

Uoči predsjedničkih izbora 2022. izbila je i afera oko njezina životopisa, nakon optužbi da je u prijavama sveučilištima i tvrtkama navodila lažne kvalifikacije i nagrade. Kim se tada javno ispričala zbog, kako je rekla, pretjerivanja u svom CV-ju te obećala da će se, ako njezin suprug postane predsjednik, posvetiti isključivo ulozi njegove supruge.

Upravo je to razdoblje obilježeno jednim od najpoznatijih skandala.

Krajem 2023. u javnost je dospjela snimka špijunske kamere na kojoj se vidi Kim kako u rujnu 2022. prima luksuznu torbicu u svom uredu u Seulu. Snimku je navodno potajno zabilježio pastor Choi Jae-young kamerom ugrađenom u sat. Objavljeni materijal dodatno je pojačao pritisak na Kim i predsjednika Yoona.

Na snimci se vidi kako Choi kupuje torbu vrijednu oko 3 milijuna vona, a zatim je donosi u sjedište Covana Contentsa, gdje Kim pita: "Zašto mi stalno donosite ove stvari?"

Južnokorejski zakon zabranjuje javnim dužnosnicima i njihovim supružnicima primanje darova vrijednijih od milijun vona pojedinačno ili tri milijuna vona godišnje.

Iako snimka ne prikazuje izričito trenutak primopredaje, predsjednički ured kasnije je potvrdio da je torba zaprimljena i pohranjena kao državno vlasništvo. Zakašnjela reakcija dodatno je rasplamsala kontroverzu, a građanske udruge podnijele su kaznene prijave zbog mogućeg kršenja antikorupcijskih zakona.

Taj je slučaj bio jedan od 16 optužbu koje je istraživao tim posebnih tužitelja, dok se presuda fokusirala prvenstveno na mito povezano s Crkvom ujedinjenja te na navodnu manipulaciju dionicama i političko uplitanje.

Kim je odbacila većinu optužbi, iako je priznala da je primila Chanel torbice, tvrdeći da ih je kasnije vratila neiskorištene. Tužitelji su prošlog mjeseca tražili kaznu od 15 godina zatvora i novčanu kaznu od dvije milijarde vona.

Skandali oko Kim Keon Hee bacili su dugu sjenu na predsjednički mandat njezina supruga, no Yoon Suk Yeol na kraju je i sam postao jedan od najosramoćenijih bivših južnokorejskih čelnika.

Dana 16. siječnja proglašen je krivim za zlouporabu ovlasti, krivotvorenje dokumenata i ometanje pravde zbog neuspjelog pokušaja uvođenja ratnog stanja 2024. godine te je osuđen na pet godina zatvora.