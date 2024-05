VIDEO Poznati avioprijevoznik u sve većim problemima: Zapalio se motor i krilo, više osoba ozlijeđeno

Boeingov avion doživio je novu nesreću. Zrakoplov sa 73 putnika skliznuo je s piste nakon što se zapalilo njegovo lijevo krilo i motor. Svi putnici su evakuirani, četiri osobe su teže ozlijeđene, a 11 lakše. Na aerodromu u Sengealu, gdje se dogodio incident, zbog toga privremeno su obustavljeni letovi.

Posljednji incident dogodi se samo dan nakon što je objavljena snimka iz Turske na kojoj Boeingov avion pokušava prisilno sletjeti. U tom incidentu avion je udario u pistu i nosom zrakoplova strugao beton kako bi se zaustavio.

Ova dva slučaja samo dio niza nevolja s kojima se suočava Boeing u posljednje vrijeme. Sve je započelo početkom godine kada su se vrata od aviona odvojila od tijela tijekom leta. Zbog toga tvrtka se suočava s intenzivnim ispitivanjima uslijed nezgoda i kontroverzi oko sigurnosnih problema, prenosi Daily Mail.

🚨🇸🇳BOEING SKIDS OFF RUNWAY IN SENEGAL - MULTIPLE INJURIES



The day after a Boeing crash landed in Istanbul, the company was hit with another PR disaster after a 737 overran the runway at Dakar International Airport.



The left-wing and engine were seriously damaged, and all 73… https://t.co/h0AlSl2NpJ pic.twitter.com/DyG3p2G03Z