Otkrio je opasne tajne velike kompanije: Sada je pronađen mrtav na parkiralištu

Bivši zaposlenik Boeinga poznat po otkrivanju razloga za zabrinutost oko proizvodnih standarda tvrtke pronađen je mrtav u SAD-u. John Barnett radio je za Boeing 32 godine, do umirovljenja 2017. Tvrtku je napustio iz zdravstvenih razloga.

U danima prije smrti svjedočio je u tužbi zviždača protiv tvrtke. Boeing je rekao da je tužan zbog Barnettove smrti. Mrtvozornik okruga Charleston potvrdio je njegovu smrt za BBC u ponedjeljak. Rečeno je da je 62-godišnjak preminuo od "samoranjavanja" 9. ožujka i da policija provodi istragu.

Deceased Boeing whistleblower John Barnett interview resurfaces! ✈️



In a recent TMZ interview John Barnett spoke on the hazards and defects found in the Boeing 737 and 787. pic.twitter.com/tKvJOKAaSv