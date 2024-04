Drama u zraku: Avionu otpao poklopac motora za vrijeme leta

Pravu dramu proživljavali su u nedjelju ujutro putnici zrakoplova Boeing 737-800 na letu iz Denvera za Houston nakon što je otpao poklopac motora otpao i udario u zakrilce krila. Bio je to pravi horor za putnika koji je sjedio uz krilo aviona i svjedočio ovom nemilom događaju kojeg je i snimio mobitelom.

🚨#UPDATE: More footage showing the Scary moments for passengers on a Southwest flight from Denver to Houston when the engine cover ripped off during flight pic.twitter.com/uVzfWq3OMl