Zapadni vođe vlakom stigli u Kijev, šef NATO-a poslao poruku: "Stojimo uz Ukrajinu, radi vaše i naše sigurnosti"

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg, na drugu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu, izrazio je uvjerenje da je budućnost Ukrajine u zapadnom obrambenom savezu.

"Moskva je pokrenula ovaj rat s ciljem da Ukrajini zatvori vrata NATO-a uskraćujući joj pravo da izabere vlastiti put", rekao je Jens Stoltenberg u videoporuci objavljenoj u subotu.

"Ali događa se upravo suprotno: Ukrajina je bliža NATO-u nego ikada. Ukrajina će se pridružiti NATO-u. Nije pitanje hoće li, nego kada", rekao je.

Ruske snage pokrenule su sveobuhvatnu invaziju na susjednu zemlju u ranim jutarnjim satima 24. veljače 2022.

"Dok vas budemo pripremali za taj dan, NATO će nastaviti stajati uz Ukrajinu. Radi vaše sigurnosti, i naše", rekao je Stoltenberg.

Situaciju na bojišnici opisao je kao izuzetno ozbiljnu i rekao da nema naznaka da se ruski predsjednik Vladimir Putin sprema za mir.

"Ali ne smijemo gubiti nadu. Ukrajina je opetovano pokazala svoje izvanredne sposobnosti i žestoku odlučnost", rekao je pohvalivši ukrajinske snage.

"Vratili ste polovicu teritorija koji je Rusija zauzela. Potjerali Rusiju s velikih dijelova Crnog mora. I nanijeli teške gubitke ruskim snagama."

Rekao je da su zemlje NATO-a do sada Kijevu pružile milijarde dolara pomoći, uključujući topničko streljivo, protuzračnu obranu i borbene čamce, F-16 opremu i rezervne dijelove, dronove i opremu za razminiranje.

"Još je podrške na putu", obećao je.

Četvero zapadnih vođa je u subotu došlo u Kijev kako bi iskazalo solidarnost s Ukrajinom na drugu godišnjicu ruske invazije, u kojoj su deseci tisuća ljudi izgubili živote i u kojoj je razoreno gospodarstvo zemlje.

Premijeri Italije, Kanade i Belgije - Giorgia Meloni, Justin Trudeau i Alexander De Croo, doputovali su zajedno s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen noćnim vlakom iz susjedne Poljske.

Svrha njihovog posjeta jest naglasiti predanost zapada da pomogne Ukrajini dok se suočava sa sve većim manjkom vojnih zaliha, što utječe na njezinu sposobnost na bojištu, gdje Moskva ostvaruje teritorijalne dobitke.

Von der Leyen je na društvenoj platformi X napisala da je u Kijevu kako bi proslavila izvanredan otpor ukrajinskog naroda.

"Više nego ikada, čvrsto stojimo uz Ukrajinu. Financijski, gospodarski, vojno, moralno. Dok zemlja napokon ne bude slobodna", dodala je.

