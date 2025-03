Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Bruxellesu, poslije sastanaka sa europskim dužnosnicima da su razgovarali i o situaciji u regiji i da su i jedni i drugi istaknuli veliki, ogroman značaj situacije u Bosni i Hercegovini na cijelu regiju.

“Usuglasili smo se da je očuvanje mira i stabilnosti od presudnog značaja za sve nas na Balkanu i dogovorili se da zajednički radimo na tome. Dogovorili smo se da čak i poduzimamo određene akcije smirivanja s vremena na vrijeme i da se borimo za mir na Balkanu jer je to od interesa, naravno za Srbiju, ali od ogromnog interesa i za Europsku uniju, za Europu u cjelini”, rekao je Vučić.

Istaknuo je da ne zna je li dovoljno jasno koliko je komplicirana situacija u BiH, piše N1.

"Svi to hoćemo izbjeći, a jedan incident bi bio dovoljan da svi budemo u problemu i samo pokušavamo spriječiti da se to dogodi. I zato mi je važno što ću večeras razgovorati sa Markom Rutteom i moram da priznam da je on tijekom svoje posjete u BiH bio veoma korektan prema Srbiji", rekao je Vučić.

