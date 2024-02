VIDEO Ukrajinci slave uspjeh: "Uništili smo im skupocjeno oružje, i to drugi put u mjesec dana"

Ukrajinska vojska objavila je njezine protuzračne snage u petak oborile ruski špijunski zrakoplov A-50, što je drugi takav oboreni avion u malo više od mjesec dana. Zračne snage tvrde je uništen zrakoplov A-50 za otkrivanje, kontrolu, nadzor i zapovijedanje iz zraka.

Zapovjednik snaga protuzračne obrane Mikola Oleščuk je u objavi na Telegramu zahvalio vojnoj obavještajnoj službi i svima koji su omogućili ovakav rezultat, a Obrambena obavještajna služba Ukrajine objavila je putanju leta oborenog zrakoplova.

"Operacija Obavještajne službe Ukrajine i Zračnih snaga Ukrajine iznad Azovskog mora rezultirala je obaranjem još jednog vrijednog ruskog zrakoplova A-50. Uništeni A-50U je nova, modernizirana ruska verzija zrakoplova", stoji u objavi u kojoj se dodaje da je u blizini grada Jejska primijećen nagli pad brzine i visine zrakoplova, izvijestio je Bloomberg.

Russian Telegram channels report that a Russian A50 aircraft was shot down in Krasnodar region.



According to Russian "military correspondents," it was a case of friendly fire and the aircraft was shot down by Russian air defense missile.



Some Russian Telegram channels say that… pic.twitter.com/qLiaCXR7RW