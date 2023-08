Kadirov se oglasio o Prigožinovoj smrti: "Pokušao sam ga upozoriti, ali on je bio takav"

O smrti Prigožina oglasio se i čečenski čelnik Ramzan Kadirov, saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina čije su se snage često borile uz Wagnerove jedinice u Ukrajini.

"Dugo smo bili prijatelji i često smo morali rješavati najkompliciranija pitanja", napisao je Kadirov u objavi na Telegramu u kojoj je Prigožina opisao kao osobu koja se "od ostalih razlikuje svojom brzinom reagiranja, jedinstvenim komunikacijskim vještinama i upornošću".

Dodao je da ga je zamolio da zaboravi na svoje osobne ambicije ostavi u korist pitanja od najveće nacionalne važnosti.

"Ali upravo je takav bio Prigožin, sa svojim čvrstim stavom i željom da ono što želi dobije ovdje i sada", istaknuo je Kadirov.

O bivšem čelniku Wagnera oglasio se i Petagon. Glasnogovornik Pat Ryder napomenuo je da Prigožin više nije faktor u ukrajinskom ratu da će vagnerovci biti uklonjeni iz borbe.

"Wagnerove trupe su u suštini bile najučinkovitije ruske snage na bojnom polju. Njihova učinkovitost je smanjena i oni više nisu značajan čimbenik kada je riječ o sukobu unutar Ukrajine", rekao je Ryder.

Ipak, upozorio je da Wagner djeluju na mnogim mjestima, uključujući i Afriku, dodajući da se potencijal za opasnost ne može zanemariti.

Još nema konačnog dokaza da je šef Wagnera bio u avionu koji se srušio ranije ovog tjedna bez preživjelih, ali je "vrlo vjerojatno" mrtav, priopćilo je u petak britansko Ministarstvo obrane.

Ruske vlasti su rekle da je Prigožin bio naveden kao putnik u avionu koji je pao sjeverozapadno od Moskve u srijedu navečer, dva mjeseca nakon što je poveo neuspjelu pobunu protiv ruskog vojnog vrha.

Ruski istražitelji pokrenuli su istragu o tome što se dogodilo, ali nisu službeno potvrdili identitet 10 tijela izvučenih iz olupine.

"Još nema definitivnog dokaza da je Prigožin bio u avionu i poznat je po provođenju iznimnih sigurnosnih mjera. Međutim, vrlo je vjerojatno da je doista mrtav", objavilo je britansko ministarstvo obrane na platformi X.

"Smrt Prigožina bi gotovo sigurno imala duboko destabilizirajući učinak na skupinu Wagner. Njegova hiperaktivnost, iznimna odvažnost, želja za rezultatima i ekstremna brutalnost prožimale su paravojsku i malo je vjerojatno da će dobiti sličnog nasljednika. Skupinu dodatno obeshrabruje izvješće da su osnivač i terenski zapovjednik Dmitrij Utkin te šef logistike Valerij Čekalov također umrli", dodaje se u izvješću.

