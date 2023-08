VIDEO Suza suzu stiže zbog smrti Prigožina: Mladi gejmer plakao u prijenosu uživo

Mladi ruski streamer plakao je tijekom javljanja uživo svojim pratiteljima nakon što je saznao da je poginuo šef Wagner grupe Jevgenij Prigožin.

Video se ubrzo proširio platformom X (bivši Twitter). U komentarima su napisali da je riječ o 16-godišnjaku, ujedno članu Wagner grupe.

Mladi gejmer plakao u prijenosu uživo (Foto: Screenshot / Twitter)

A young Russian Prigozhin-fan and Wagner-supporter can’t stop crying on his livestream.



pic.twitter.com/5rMs3jz5Rr