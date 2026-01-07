Optužnica protiv bivšeg policajca i TV zvijezde: Tajnim policijskim podacima iznuđivao ženu

Uskok je, nakon provedene istrage, podigao optužnicu protiv šesteročlane skupine, u kojoj su i bivši policajci, koje terete za odavanje tajnih policijskih podataka i pokušaj iznude.

Uskok je, ne navodeći identitete, izvijestio kako sumnja da je 61-godišnjak kao policajac od 5. do 9. prosinca 2019. prosljeđivao bivšem policajcu Leonu Lučiću (53), poznatom po nizu nedjela, podatke o osobama protiv kojih se vodi kriminalističko istraživanje iako je znao da pristup takvim podacima izvan sustava MUP-a nije dozvoljen.

Nadalje je po sumnjama tužiteljstva, od 15. studenoga do 18. prosinca 2019. godine, 50-godišnji policajac u više navrata pregledavao podatke o osobama i vozilima iz centraliziranih baza podataka MUP-a, dostavljajući ih optuženom Darku Purgaru (55) koji je na taj način pribavljao podatke o tijeku i ishodu konkretnih izvida te provjeravao je li obuhvaćen istraživanjem policije.

Također je 52-godišnji policajac, 24. studenoga 2018., iskoristio dostupnost podataka o planu racije jedne policijske postaje, nakon čega je Lučiću dostavio tražene podatke da se toga dana u jednom noćnom klubu ne planiraju provesti službena policijska postupanja.

Uz to, Lučića i Purgara sumnjiče da su od 10. prosinca 2019. do 9. siječnja, pokušali nasilnim putem naplatiti nepostojeći dug. Prema navodima Uskoka, Purgar je najprije telefonskim putem od jedne ženske osobe, uz prijetnje smrću, zatražio novac, a potom je uputio i poziv njenom sinu.

Kako bi uspjeli u svojoj namjeri naplate nepostojećeg duga, Lučić i Purgar su od 48-godišnjeg policajca zatražili da im obavi provjere za osobe kojima su uputili prijetnje, a kako bi se ti podaci koristili u daljnjem nasilnom pristupu.

Lučiću i Purgaru otprije se sudi zbog pokušaja iznude

Uskok ističe da je Lučić pribavljene podatke koristio prilikom višestrukih prijetećih poziva upućenih spomenutoj ženskoj osobi, kao i da je takvo postupanje kod osoba kojima su prijetili izazvalo strah za vlastiti život, zbog čega su sve prijavili policiji.

Leonu Lučiću, bivšem policajcu koji je glumio u televizijskoj seriji Krim-tim 2, otprije se zajedno s bivšim vojnikom Darkom Purgarom i bivšim policajcem Andrijom Vrhovcem, sudi zbog pokušaja iznude 100.000 eura od zaprešićkog poduzetnika Marija Dražića.

Uz to, Lučić je ranije optužen i za nanošenje teških tjelesnih ozljeda bivšem MMA borcu Marku Šintiću koji je bio u Dražićevoj pratnji tijekom primopredaje novca u siječnju 2020. godine kod Draganića.

Mediji navode da je Lučić već bio osuđen na Općinskom sudu u Pazinu zbog prijetnji smrću, precizirajući da je nekadašnji policajac u lipnju 2016. u Dugoj Uvali sjekirom napao odvjetnike Marina Fola i Mirellu Paolu Frlan te djelatnika Industrogradnje Igora Stepanića, prijeteći tadašnjem predsjedniku Uprave Industrogradnje Josipu Galincu. Lučić je za ta kaznena djela uvjetno osuđen na devet mjeseci zatvora s rokom kušnje od tri godine.

U listopadu je završio u policijskom pritvoru s prijavom za pokušaj ubojstva nakon što je u novozagrebačkom naselju Središće pucao u nogu 51-godišnjem muškarcu, izvijestila je zagrebačka policija koja je prijavila i 40-godišnjeg Lučićevog pomagača.