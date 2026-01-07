Obavijesti Foto Video Pretražite
I DRUGI OPTUŽENI "ŠNJIM"

Optužnica protiv bivšeg policajca i TV zvijezde: Tajnim policijskim podacima iznuđivao ženu

Piše Hina, 07. siječnja 2026. @ 10:21 komentari
Leon Lučić
Leon Lučić Foto: Robert Fajt/Cropix
Leonu Lučiću ovo je samo još jedna u nizu optužnica s obzirom da ih ima već nekoliko za iznude, napade sjekirom, a od listopada prošle godine i za pucanje u nogu.
