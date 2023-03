Najozloglašeniji britanski zatvorenik Charles Bronson ostaje iza rešetaka. Odbor za uvjetni otpust odbio je njegovo puštanje na slobodu.

Charles Bronson, najozloglašeniji britanski zatvorenik, ostaje u zatvoru nakon javnog saslušanja za uvjetni otpust.

Odbor pred kojim je saslušan u zatvoru Woodhill u blizini Milton Keynesa u Buckinghamshireu odbio je njegovo puštanje na slobodu. Također je odbijena i Bronsonova molba da bude premješten u zatvor otvorenog tipa.

Bronson je poznat i pod imenom Charles Salvador. U zatvoru je zbog oružane pljačke 1974. godine i, osim nekoliko kratkih razdoblja na slobodi, posljednjih pedesetak godina je iza rešetaka.

Tom 70-godišnjaku prvotna sedmogodišnja kazna više je puta produljivana zbog njegovih nasilnih napada na zatvorsko osoblje i ostale zatvorenike. Zabilježeno je 11 incidenata uzimanja talaca u kojima je sudjelovao.

