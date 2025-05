VIDEO/FOTO Jedrenjak zapeo za poznati most - dvije osobe poginule, deseci ozlijeđeni: "Ljudi su visjeli s plomljenih jarbola"

Brod meksičke mornarice udario je u Brooklynski most, najmanje dvije osobe su poginule dok ih je ozlijeđeno najmanje 19, od čega su dvije osobe kritično, javljaju američki mediji.

Videozapisi na internetu prikazuju brod za obuku Cuauhtemoc kako se približava kultnom mostu preko East Rivera, blizu manhattanske strane raspona koji povezuje tu newyoršku općinu s Brooklynom. Njegovi jarboli od 45 metara bili su previsoki da bi prošli ispod mosta i slomili su se u trenutku sudara.

Brod meksičke mornarice udario u Brooklynski most u New Yorku - 15 Foto: Afp

Brojni pomorski kadeti odjeveni u bijele uniforme mogli su se vidjeti kako se nalaze na palubi. Adams je rekao da je u tom trenutku na brodu bilo 277 ljudi, a vjerojatni uzrok nesreće je gubitak pogona.

"Nitko nije pao u vodu; svi su ozlijeđeni na brodu", rekao je policijski dužnosnik.

Njujorčanin Nick Corso, jedan od stotina ljudi koji su s obale svjedočili nesreći, u izjavi za AFP rekao je kako je nakon udara jarbola u most zavladala panika.

"Čulo se vrištanje i povici, a neki kadeti visjeli su s jarbola", kazao je, prenosi BBC.

Na jednom od postolja visećeg mosta, smještenom u blizini njujorške luke South Street, video prikazuje prolaznike kako u strahu trče dok veliki jedrenjak udara u most i skreće prema doku.

"México" Porque un buque escuela de vela de la Armada de México, chocó contra el Puente de Brooklyn en New York. El mástil sufrió graves daños y hay al menos 12 marineros heridos. #Mexico #NewYork #Buque #Armada pic.twitter.com/g7dekGoGhK

Most, popularna turistička atrakcija i glavni prometni kanal između Manhattana i Brooklyna, dovršen je 1883. godine. Tada je bio najveći viseći most na svijetu.

Most nije pretrpio veća oštećenja, rekao je prometni dužnosnik New Yorka. Promet je ponovno otvoren u oba smjera nakon preliminarnog pregleda.

Meksičko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je na društvenim mrežama da meksički veleposlanik u SAD-u i drugi dužnosnici pomažu pogođenim kadetima i da su u kontaktu s lokalnim vlastima.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izrazila je duboko žaljenje zbog pogibije dva člana posade broda.

Školski brod Cuauhtemoc izgrađen je u brodogradilištu Celaya u Bilbau u Španjolskoj 1981. Isplovio je 7. travnja iz luke u Acapulcu, a njegov posjet New Yorku trebao je završiti u subotu navečer.

U trenutku sudara, brod je odlazio iz New Yorka i plovio prema Islandu, koji mu je trebao biti i konačna destinacija.

A ship has collided with the Brooklyn bridge today.



