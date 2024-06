Brnabić: "Javnost nije svjesna kolika opasnost prijeti Vučiću"

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u ponedjeljak, povodom objavljivanja navodne prepiske preko aplikacije Sky između osumnjičenih pripadnika narkokartela u Crnoj Gori, da javnost nije svjesna kolika opasnost prijeti životu Aleksandra Vučića.

Poručila je da opasnost za njegov život postoji jer je "Aleksandar Vučić jedina brana toj mafiji".

"Prijetnja po život Aleksandra Vučića postoji dok god je Radoje Zvicer na slobodi", rekla je.

"To su kontinuirani medijski udarci i napadi na Vučića i njegovu obitelji, to je kontinuirana dehumanizacija o kojoj mi pričamo i pokušavamo pričati svih ovih godina, a vi sada vidite dokaz kroz ovu Sky prepisku da je to i bio plan", rekla je Ana Brnabić, piše Nova.rs.

Dodala je da se informacije, čiji su izvor odvjetnici mafijaša, puštaju kroz njihove istraživačke medije, a zatim se šire i kroz Skupštinu Srbije preko poslanika opozicije.

"Koga to ne zabrinjava i tko želi i od tih medija i te opozicije sudjelovati u tome, svjesno ili nesvjesno treba se zapitati što radi dok ne bude bilo kasno zato što smo mi već jednom u Srbiji imali ubojstvo tada predsjednika Vlade", rekla je Ana Brnabić.