Skandalozne snimke koje optužuju Vučićev režim: "Ako to ne napravite ne možete biti ni direktor, ni čistačica, niti bilo što"

U medijima su se pojavila dva audiozapisa na kojima se čuje kako predsjednik općine Čajetina i stranke Zdrava Srbija Milan Stamatović svojim suradnicima poručuje kako moraju skupljati "kapilarne" glasove za Srpsku naprednu stranku (SNS), jer ako to ne naprave, ne mogu biti ni direktor, ni čistačica, niti bilo što.

Riječ je o izjavi Milana Stamatovića iz listopada prošle godine, koji je također rekao da Srpska napredna stranka može seliti birače od općine do općine u svrhu namještanja izbornih rezultata.

Nova.rs je došla do zapisa u kojem Stamatović govori o drugim predizbornim makinacijama SNS-a.

"Zato vam kažem pamet u glavu. Mladih ljudi ima koji su tek počeli, ima starijih vas iskusnijih ovdje, uzmite gledajte, radite, da ne ostanete sutra… Ja vam kažem, ovi milosti nemaju. Vidite kako se odnosi SNS, ako glasate za njih, koliko kapilarnih glasova morate donositi, ne interesira ih. Ako to ne napravite ne možete biti ni direktor, ni čistačica, ne možete ništa. Mi to ne radimo, niti smo ikada radili, znate dobro. Ali nećete doći sutra u situaciji da vašoj djeci, ostat će oni dugo na vlasti, kao i mi što ćemo ostati, ali oni zatvaraju vrata svojoj djeci ne možete ovdje na lokalnom nivou nešto ostvariti. Mi to nećemo raditi ima ljudi koji nas podržavaju, časni i pošteni, ja ću imati obavezu da te ljude i tu djecu primim. Neću držati nekoga tko mi radi o glavi, onda lijepo kažem mi vas predsjedniče podržavamo, a vi primate ovdje neke i držite tko vam radi o glavi. Nećemo to raditi, zbog tih ljudi. Već je prešlo neku granicu i mjeru”, poručuje Stamatović.

Godine 2021., počelo je približavanje Stamatovića Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću.