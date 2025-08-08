Britanac poginuo u misiji u Ukrajini: "Pokušali smo ga uvjeriti da ne ide"

Britanac Alan Robert Williams (35) poginuo je u napadu ruskog drona mjesec dana nakon što se dobrovoljno javio za borbu u Ukrajini, unatoč nedostatku vojnog iskustva.

Vijest je za The Telegraph potvrdila njegova supruga rekavši da su ga ona i njihova kći preklinjale da ne ide. Williams je napustio svoju obitelj početkom svibnja kako bi se borio protiv ruskih snaga u regiji Harkiv nakon što je ostao bez posla.

"Pokušali smo ga uvjeriti da ne ide, govoreći mu kako bi to utjecalo na nas i kako bi utjecalo na našu kćer, i sve ostalo kod kuće. Ali bio je toliko snažne volje da kad bi si nešto zacrtao, nije bilo načina da ga se promijeni. Želio je pomoći civilima, posebno djeci", rekla je njegova supruga.

Obitelj je s njim izgubila svaki kontakt 2. srpnja kada je krenuo na svoju prvu misiju. Nepuna dva tjedna kasnije, suborci iz njegove postrojbe kontaktirali su njegovu suprugu kako bi joj priopćili da je poginuo dok je pokušavao izvući strane časnike s bojišta.

Službeno proglašen nestalim, ali...

Williams je navodno bio meta napada četiri ruska drona, a napad se dogodio u blizini oslobođenog sela Lipci, desetak kilometara od ruske granice.

Iako je službeno proglašen nestalim u akciji jer njegovo tijelo još nije pronađeno, njegovi suborci rekli su da je odmah prestao davati znakove života te da su morali ostaviti njegovo tijelo kako bi se spasili iz zasjede.

Da bi se Williams službeno proglasio mrtvih njegovo tijelo se ili mora pronaći ili njegova supruga mora podnijeti zahtjev ukrajinskim sudovima da ga proglase mrtvim. Sva dokumentacija koja se podnosi mora biti na ukrajinskom.

Njegovoj supruzi to stvara problem jer ne može ostvariti nikakva prava na financijsku pomoć.

"Potpuno smo izgubili Alanovu plaću, što je bilo pola naših računa. Ne mogu potraživati ništa dok on ne bude službeno proglašen mrtvim", rekla je.