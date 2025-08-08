Obavijesti Foto Video Pretražite
dobrovoljno se javio

Britanac poginuo u misiji u Ukrajini: "Pokušali smo ga uvjeriti da ne ide"

Piše P. A., 08. kolovoza 2025. @ 08:47 komentari
Britanac Alan Robert Williams poginuo je napadu u Ukrajini
Britanac Alan Robert Williams poginuo je napadu u Ukrajini Foto: X / Screenshot
Tijekom svoje prve misije u Ukrajini Britanac Alan Williams je ubijen. Sada njegova obitelj ima problem s birokracijom.
