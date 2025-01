Bivši veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj Robert Kohorst komentirao je ponovni dolazak Donalda Trumpa u Bijelu kuću.

"Mislim da će drugi mandat Trumpove administracije ponovno staviti naglasak na Balkan i Hrvatsku. Posebno me ohrabruje činjenica što su predsjednik Trump i premijer Plenković obavili telefonski razgovor odmah nakon izbora, što ranije nije bio slučaj. Štoviše, novi veleposlanik je već odabran, a to je obavljeno puno brže nego što je to učinila prijašnja administracija.

Mislim da će SAD naporno raditi na rješavanju sukoba u Ukrajini uz podršku Europske unije i Hrvatske. Nadam se miru u regiji. Mislim kako postoji potencijal da to učinimo s vodstvom predsjednika Trumpa i to će biti dobro za cijeli Balkan.

Znate da Rusija ima povijest destabiliziranja regije i ne znam hoće li se odjednom riješiti svi problemi. Nadam se da se ukrajinski problem može svesti na najmanju moguću mjeru i da ćemo se zatim nositi s ruskim destabilizacijama kad se pojave", poručio je Kohorst.

