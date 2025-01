Manje od 24 sata nakon inauguracije Donalda Trumpa, njegova je administracija uklonila španjolsku verziju službene web stranice Bijele kuće - što je dodatno otežalo onima koji traže informacije o predsjedniku i Bijeloj kući na španjolskom.

Na stranici "whitehouse.gov/es" sada piše "404 Stranica nije pronađena" s ilustracijom Bijele kuće. Gumb koji preusmjerava korisnike na web-stranicu na engleskom jeziku isprva je glasio "Go Home" (Idi kući) prije nego što se promijenio u "Go To Home Page".

Na početku svog prvog mandata, predsjednik Donald Trump napravio je sličnu promjenu na stranici na španjolskom jeziku, koja je oživljena kada je Biden preuzeo dužnost . Bushova, Obamina i Bidenova administracija održavale su španjolsku verziju službene stranice Bijele kuće, redovito je ažurirajući za Amerikance koji govore španjolski.

Uklanjanje stranice uslijedilo je nakon što je Trump iskoristio svoje predizborne skupove i inauguracijski govor kako bi izbacio ksenofobnu retoriku punu mržnje i nakon toga potpisao više izvršnih uredbi koje će revidirati postojeću graničnu politiku i ugroziti živote imigranata i njihove djece, piše Huff post.

Stranica na španjolskom jeziku nije jedina stranica koju je uklonio Trumpov tim. Njegova administracija također je uklonila vladinu web stranicu koja je trebala pomoći ženama da pronađu zdravstvenu skrb i informiraju se o reproduktivnim pravima. Sa službene web stranica Bijele kuće također je uklonjen sav sadržaj vezan uz HIV i LGBTQ.

