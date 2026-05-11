Kakav manevar: Prijeti mu 25 godina zatvora, a bivši ministar bez dokumenata pobjegao u SAD

Bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro, kojeg u domovini traže zbog više kaznenih djela, pobjegao je iz Mađarske u Sjedinjene Američke Države, potvrdio je u nedjelju, nakon što mu je prošle godine vlada bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbána odobrila azil.

"Nalazim se u Sjedinjenim Državama", rekao je Ziobro za desničarsku poljsku televiziju Republika. "Stigao sam jučer i ovo mi je treći put da putujem po zemlji", dodao je.

Ziobru u Poljskoj prijeti do 25 godina zatvora ako bude osuđen po optužbama koje mu se stavljaju na teret. Među njima su zlouporaba položaja, vođenje organizirane kriminalne skupine i korištenje novca namijenjenog žrtvama kriminala za kupnju izraelskog špijunskog softvera Pegasus, navodno radi nadzora političkih protivnika.

On je odbacio optužbe, tvrdeći da centristička poljska vlada provodi lov na vještice protiv konzervativaca.

Nakon što je Orbánova stranka izgubila vlast na izborima u travnju, novi mađarski premijer Péter Magyar, koji je prisegnuo u subotu, izjavio je da Mađarska više neće štititi osobe koje se traže u drugim državama.

"Mađarska više neće biti odlagalište za međunarodno tražene kriminalce", rekao je, navodeći kao primjere Ziobra i njegova bivšeg zamjenika Marcina Romanowskog, osumnjičenog za pronevjeru gotovo 40 milijuna eura.

Televizija Republika ranije je u nedjelju objavila da se Ziobro nalazi u SAD-u, dok je liberalna televizija TVN24 objavila njegovu fotografiju u zračnoj luci Newark Liberty, za koju tvrdi da ju je snimio drugi putnik.

Nije jasno kako je Ziobro uspio doputovati u SAD jer je Poljska ranije objavila da su mu poništeni putni dokumenti, uključujući poljsku i diplomatsku putovnicu.

Portal Onet objavio je da je Ziobro dobio američku novinarsku vizu povezanu s televizijom Republika. Ta televizija, bliska poljskoj desnici, kasnije je objavila da je bivšeg ministra pravosuđa zaposlila kao političkog komentatora u SAD-u.

Aktualni poljski ministar pravosuđa Waldemar Zurek napisao je na mreži X da će Poljska "zatražiti objašnjenje od SAD-a i Mađarske o pravnoj osnovi koja je omogućila Zbigniewu Ziobri ulazak u Sjedinjene Države unatoč nevažećim dokumentima". Ranije poručio da će, ako se potvrdi da je Ziobro u SAD-u, Poljska zatražiti njegovo izručenje.

Ziobro je bio čelnik ultrakonzervativne stranke Suverena Poljska, manjeg koalicijskog partnera nacionalističke stranke Pravo i pravda (PiS), a funkciju ministra pravosuđa i glavnog državnog odvjetnika obnašao je od 2015. do 2023. godine. Poznat je i kao arhitekt kontroverznih reformi pravosuđa koje su izazvale sukob između Poljske i Europske komisije.

Na pitanje televizije Republika o mogućem izručenju Ziobro je odgovorio: "Spreman sam pojaviti se pred bilo kojim sudom, a američki neovisni sud zasigurno je neovisan sud. Ako žele pokrenuti postupak izručenja, slobodno neka to učine."