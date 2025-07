Zbor City Academy Voices taman je završio izvedbu hita grupe The Supremes "I'm Gonna Make You Love Me" u Crkvi svetog Andrije u zapadnom Londonu te se spremao za posljednju pjesmu kad se na pozornici ukazao muškarac bosih nogu u plavom šlafroku i uzeo mikrofon.

"Vi ste u mojoj kući, molim vas da je sada napustite", rekao je anglikanski biskup Fulhama Jonathan Baker. Na snimci objavljenoj na društvenim mrežama vidi se kako zboru i publici u kojoj je bilo više od 300 ljudi govori da je prošlo 22 sata i nastup opisuje kao strašnu galamu te govori prisutnima da je vrijeme da odu uz poruku: "Laku noć:"

Zaposlenica crkve potom je zamolila publiku da tiho ode, a glazbenike da siđu s pozornice, što je izazvalo zvižduke publike, piše Sky News.

"Bizarno, nadrealno"

"Bilo je to toliko bizarno. Nikad nisam doživio nešto slično", rekao je dirigent zbora Leigh Stanford Thompson opisujući incident koji se dogodio u petak navečer. To je bio i njegov posljednji koncert kao dirigenta ovoga zbora: "Mnogi su mislili da sam to ja nešto čudno organizirao, kao oproštajnu točku, ali meni je odmah bilo jasno što se događa."

"Prvo sam mislila da je to neka komična točka ili glumac koji izvodi scenu, ali kad smo shvatili - oh ne, ovo nije gluma, ovo je stvarno, bilo je jednostavno nadrealno", rekla je jedna članica zbora, piše Guardian.

Zbor je unajmio prostor u crkvi, koji je uredno dostupan za najam, i već ga je koristio bez problema. "Pjevali smo. To nam je bila pretposljednja pjesma. Onda smo planirali izvesti još jednu završnu nakon čega bi svi zaplesali. Ali odjednom su se ugasila svjetla. Prvo sam pomislila da je nestalo struje. Ali instrumenti su i dalje svirali. Upravo smo se spremali nastaviti kad je iznenada sve utihnulo. Vidjela sam muškarca u nečemu što je izgledalo kao kućni ogrtač kako govori publici na mikrofon", rekla je.

Biskup se ispričao

Završna pjesma trebala je biti u potpunosti koreografirana izvedba pjesme grupe ABBA “Dancing Queen”. Zbor ju je ipak zapjevao u a cappella verziji, a publika im je na izlasku oduševljeno pljeskala.

Nakon svega oglasio se još jednom i biskup preko glasnogovornika, naime, kako je rečeno - kontaktirao je organizatore u subotu kako bi im se ispričao zbog svog upada na koncert, za koji je naknadno shvatio da se odužio zbog ranijih tehničkih poteškoća.