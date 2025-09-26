Osuđen monstrum iz BiH koji je na spavanju ugušio suprugu i sina (13)

Dvostruki ubojica iz Bosne i Hercegovine, koji je početkom godine oduzeo život supruzi i njihovom 13-godišnjem sinu, osuđen je na 45 godina zatvora.

Kantonalni sud u Tuzli osudio je Emira Selimovića iz Kalesije na 45 godina zatvora, proglasivši ga krivim za brutalno ubojstvo supruge Inele i njihovog maloljetnog sina (13).

"Sud je optuženom za kazneno djelo ubojstvo na podmukao način počinjeno na štetu supruge I. S. izrekao kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 44 godine, za kazneno djelo ubojstvo na podmukao način u odnosu na oštećenog maloljetnog sina kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 44 godine te ga primjenom odredbi o stjecaju osudio na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina", kazali su iz Kantonalnog suda u Tuzli, piše Klix.ba.

Selimović je proglašen krivim da je 12. veljače 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji, na podmukao način, dok su bili na spavanju, gušenjem ubio suprugu i maloljetnog sina.

On se nakon toga dao u bijeg, a zajedničkom suradnjom više policijskih agencija je lociran i uhićen. Tijekom kaznenog postupka negirao je počinjena ubojstva.

Njemu je sada produljen pritvor koji može trajati najduže devet mjeseci od dana izricanja presude, a pravo žalbe na presudu može uložiti Vrhovnom sudu.