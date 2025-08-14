Dodik postao žrtva svojih postupaka: Nametnuo blokadu Ustavnom sudu pa sad mora i sam čekati

Smijenjeni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik morat će čekati da njegov zahtjev Ustavnom sudu BiH za donošenje privremene mjere kojom bi se obustavila provedba presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora dođe na dnevni red, a za to je sam kriv jer Ustavni sud zbog Dodikovih blokada radi u otežanim uvjetima.

Posežući za svim raspoloživim pravnim sredstvima kako bi osporili pravomoćnu presudu Suda BiH i odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) o smjeni s pozicije predsjednika RS, Dodikovi odvjetnici zatražili su od državnog Ustavnog suda odlučivanje o ustavnosti te presude, ali i da se prije pravorijeka privremenom mjerom ona praktično suspendira.

To bi Dodiku omogućilo da bar još neko vrijeme zadrži sadašnju funkciju.

Iz Ustavnog suda BiH potvrdili su kako su te zahtjeve primili, ali su pojasnili kako će se o svemu tome odlučivati u redovitom postupku što znači da Dodik mora čekati u redu kao i svi drugi apelanti.

Naveli su kako Ustavni sud sada ne može dati informaciju o datumu sjednice na kojoj će biti razmatrana Dodikova apelacija dodajući kako sud takve zahtjeve razmatra po kronološkom redu.

"Napominjemo da od studenog 2022. godine Ustavni sud radi u otežanim okolnostima i s nepotpunim sastavom jer Narodna skupština Republike Srpske odbija provesti svoju ustavnu obvezu da izabere suce na upražnjene sudačke pozicije. Iz navedenog razloga ne mogu se održavati sjednice Velikog vijeća na kojima se u normalnim okolnostima donosio veliki broj odluka (gotovo 99 % svih odluka), kao ni sjednice Malog vijeća koje u normalnim okolnostima odlučuje o privremenim mjerama", stoji u očitovanju Ustavnog suda kako ga u četvrtak prenose banjolučke "Nezavisne novine".

Ustavni sud odluke sada mora donositi na plenarnim sjednicama, odnosno uz sudjelovanje svih sudaca.

Time su podsjetili kako je upravo Dodik taj koji je doveo do ovakve situacije jer je svojim političkim pritiskom praktično natjerao ustavnog suca iz reda Srba Zlatka Kneževića da podnese ostavku a druga sudačka pozicija prije toga je bila upražnjena zbog odlaska suca u mirovinu.

Parlament RS nakon toga je odbio imenovati nove suce u nastojanju da ospori legitimnost Ustavnog suda BiH od kojega sad Dodik očekuje zaštitu.

"Kao što koza čuva kupus, tako i Ustavni sud BiH čuva Ustav. To je jedini ustavni sud na svijetu koji je sebe uspio načiniti protuustavnim. Nema odredbe ustava koju nisu prekršili", izjavio je ranije Dodik osporavajući zakonitost rada Ustavnog suda.

Taj sud kako je uspostavljen Daytonskim sporazumom ima po dva suca iz reda svakog konstitutivnog naroda te troje stranih sudaca koje imenuje predsjednik Europskog suda za ljudska prava (ECHR).

Dodik je pokušavao ishoditi donošenje novog zakona o Ustavom sudu BiH po kojemu bi se iz njegova sastava eliminiralo troje stranih sudaca a također je tražio da se presude donose na temelju etničkog načela, odnosno da za njih mora glasati barem po jedan sudac iz reda svakog konstitutivnog naroda. Te su njegove zahtjeve odlučno odbacile bošnjačke političke stranke.

Iz Ustavnog suda BiH sada su ga podsjetili kako su svi ti njegovi postupci sada došli na naplatu odnosno kako sada mora čekati na očitovanje za koje se ne zna kada će uslijediti.

Prema dostupnim podacima u Ustavnom je sudu trenutačno više od 13 tisuća neriješenih apelacija, uključujući one koje se sadrže zahtjev za poduzimanje hitnih mjera.

Osim što očekuje zaštitu Ustavnog suda Dodik je poslao žalbu i na odluku SIP-a o njegovoj smjeni s dužnosti predsjednika RS o čemu će Sud BiH pravorijek donijeti najkasnije narednog tjedna.

Bude li smjena potvrđena, slijedi raspisivanje prijevremenih izbora za predsjednika RS.