Prva dama Ukrajine i udovica Navaljnog odbile pozivnice na Bidenov govor: Objasnile zašto neće doći

Julija Navaljnaja, udovica vodećeg ruskog oporbenog vođe Alekseja Navaljnog, i prva dama Ukrajine Olena Zelenska odbile su pozivnice za predstojeće obraćanje predsjednika Joea Bidena američkom Kongresu, priopćila je Bijela kuća u srijedu.

Navaljnaja i supruga ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pozvane su kao gošće na godišnji govor o stanju nacije u četvrtak, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karine Jean-Pierre.

"Bijela kuća je pozvala Zelensku na govor o stanju unije, no ona tomu ne može prisustvovati. Uputila bih vas na Ukrajinu ili na nju kako biste saznali zašto ... ona je od nas primila poziv", rekla je Jean-Pierre novinarima.

"Navaljnaju je osobno pozvao predsjednik. Ne može prisustvovati. Očito bih vas uputila na nju da objasni zašto, ali da, bila je pozvana."

Iz ureda Zelenske ranije je za Politico rečeno da ona ne može prisustvovati govoru zbog problema s rasporedom.

Washington Post citirao je ljude upoznate s odlukama Kijeva koji kažu da je potencijalna prisutnost Navaljnaje izazvala nelagodu za Ukrajince zbog izjava njezina pokojnog supruga o tome da Krim, koji je Moskva nezakonito pripojila 2014., pripada Rusiji.

Post je također izvijestio kako je glasnogovornica Julije Navaljnaje rekla da ona neće moći prisustvovati Bidenovu govoru zbog umora.

Navaljni, koji je važio za najžešćeg kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina, preminuo je 16. veljače u sibirskoj kaznenoj koloniji pod još nerazjašnjenim okolnostima.

Službeno obraćanje pred oba doma američkog Kongresa tradicionalno daje američkom predsjedniku priliku da govori o stanju države i prioritetima za budućnost. Održat će se u četvrtak navečer u 21 sat po lokalnom vremenu.

"Odabrali ste me da radim posao, izgradim gospodarstvo na dobrobit svih, osiguram bolji život obiteljima. Sutra ću vam govoriti o našem napretku i našim projektima", napisao je predsjednik svojim sunarodnjacima na društvenoj mreži X.

Tomorrow evening at 9 PM ET, I'll deliver my State of the Union address.



Here's what that means.