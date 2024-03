Žestoko se posvađali gradonačelnik i župan: "U kakvoj deluziji živi HDZ-ovac koji se s 2,02 promila tuče u cajkaškom klubu?"

Sukob između gradonačelnika Varaždina Nevena Bosilja i župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka poprilično je ovih dana eskalirao, a uvrede i udarci ispod pojasa nevjerojatni su čak i za hrvatski politički diskurs.

Nakon što je župan Stričak u četvrtak na sjednici Županijske skupštine pozvao predstavnike gradske vlasti, gradonačelnika Nevena Bosilja, zamjenika gradonačelnika Miroslava Markovića i predsjednika Gradskog vijeća Lovru Lukavečkog da dostave svoje tzv. gama-testove "kako bi se saznalo tko se iz gradske vlasti liječio, a tko predozirao", priopćenjem se oglasio gradonačelnik Neven Bosilj, a u prilogu je dostavio i svoj gama-test.

"Retoričko nasilništvo potkapacitiranog župana zaslužuje adekvatan odgovor koji će možda i on moći razumjeti. Svašta sam očekivao kad sam prije 2 godine i 9 mjeseci ušao u politiku i cijelo vrijeme pokušavam se ne valjati u toj političkoj kaljuži u kojoj svinje uživaju, stoga obično ignoriram nekulturne ispade župana Stričaka, koji me učestalo napada, jer se držim stare poslovice: ne raspravljaj s budalom jer ljudi neće uočiti razliku. Ipak, nakon opetovanih kleveta i laži ovaj put moram se zapitati u kakvoj deluziji živi HDZ-ov župan koji se s 2,02 promila alkohola u krvi tuče u cajkaškom klubu u tri sata ujutro i krvave glave završi na šivanju u bolnici, pritom vrijeđajuće pripadnike policije i medicinsko osoblje kad druge optužuje za bijele miševe, osim ako na taj način ne pokušava negirati svoje probleme s alkoholom i nasilničkim ponašanjem", stoji u priopćenju.

U nastavku je Bosilj predložio testiranje inteligencije.

"Na taj način pruža mu se prilika da se konačno nedvojbeno utvrdi: je li varaždinski župan (rječnikom šefa njegove stranke) samo 'reduciranog intelektualnog izričaja' ili je doista kompletni idiot", rekao je Bosilj.

Ovime sukob nije završio, a nije dugo trebalo čekati na odgovor varaždinskog župana, HDZ-ovca Stričaka, koji je ustvrdio da je u redovima SDP-a i Reformista zavladala neviđena količina panike i nervoze.

"Zasuli su javni prostor priopćenjima kao da je sudnji dan. Naime, nakon poziva Barbare Antolić Vupore, saborske zastupnice i predsjednice Županijske organizacije SDP-a, da pristupim gama-testiranju, na što sam jučer i javno pristao uz nadopunu da testiranju pristupe predstavnici gradske vlasti Varaždina, zavladala je panika i nervoza. Samo od sebe stoga se postavlja pitanje čega se plaše, igle ili rezultata tih testiranja", rekao je Stričak te predbacio gradonačelniku da je priložio godinu dana star test, javlja e-Varaždin.

"Predlažem mu da dostavi svježiji, recimo s kraja prošle godine. Također, predlažem i da sva četvorica dostavimo svu medicinsku dokumentaciju, pa da javnost vidi tko se to liječio od koje ovisnosti, a tko se samo predozirao. Stoga me jučer začudio primitivizam gradonačelnika Bosilja, što nije ništa novo za one koji ga bolje poznaju. Ipak, možda je samo proradila apstinentska kriza", zaključio je.