VIDEO Dronom napadnut helikopter u proruskoj odmetnutoj regiji: "Riječ je o provokaciji, oni planiraju još puno gore stvari"

Nedavni napad dronovima na odcijepljenu regiju Moldavije, koja graniči s Ukrajinom, izazvala je zabrinutost u zemlji koju muče brige zbog mogućeg širenja rata na zapad prema svom teritoriju.



Televizijski kanal Perviy Pridnestrovie, koji je pod kontrolom vlasti u Pridnjestrovlju, objavio je snimke na društvenim mrežama koje navodno prikazuju trenutak kada je dron udario u helikopter i izazvao požar, prenosi Newsweek.

🚨 BREAKING: Russian military Mi-8 helicopter at a Russian military base in occupied Transistria in Moldova destroyed by a drone. pic.twitter.com/NinZT0fMHR