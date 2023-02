Nakon što je mjesecima lagao svijet da se ne priprema na rat, ruski predsjednik Vladimir Putin, 24. veljače 2022. godine krenuo je na Ukrajinu. Nakon godinu dana rata, ljudske žrtve su ogromne, a svijet nikad podjeljeniji.

Svijet je 24. veljače 2022. godine bio u nevjerici nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio da ruske trupe krenu prema Ukrajini. Plan mu je bio munjevitom brzinom stići do Kijeva i svrgnuti ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog. Umjesto toga, ruska vojska odustala je od Kijeva i preusmjerila se na Donbas.

Ruske snage su u početku imale više uspjeha na jugu Ukrajine, gdje su ulazili s Krima i s Crnog mora, s ciljem pravljenja kopnenog mosta između Krima i, uz pomoć Moskve, samoproglašenih republika na istoku.

Cilj im je bio i potpuna kontrola ukrajinske crnomorske obale.

Zauzeli su Herson koja je bila prva i jedina regionalna prijestolnica koju su ruske snage uspjele zauzeti. Grad Herson oslobođen je krajem 2022. godine.

Osim Kijeva, koji je zajedno s Černihivom obranjen, Rusija je doživjela poniženje i kada je Ukrajina potopila krstaricu Moskvu, ponos Crnomorske flote. Ukrajina je oslobodila i Zmijski otok, i iako nikada nije priznala, zadala udarac Moskvi time što je dio Krimskog mosta eksplodirao.

Ono što je za Putina trebala biti brza i učinkovita borba, pretvorilo se u mučenje na bojišnici.

Nakon svega, Putin je u ovih godinu dana morao dramatično smanjiti svoje ciljeve, a iako je anketirao Luhansk i Donjeck na istoku, te Herson i Zaporižje, Rusi nisu uspostavili punu kontrolu ni na jednom od tih teritorija.

Evo kako rat u Ukrajini izgleda u brojkama.

Putin je 24. veljače 2022. godine u Ukrajinu na front poslao oko 200.000 vojnika.

Tijekom godinu dana rata, u Ukrajini je ubijeno oko 7200 civila. Točnu brojku nije moguće u potpunosti utvrditi.

Više od 13 milijuna Ukrajinaca moralo je ili pobjeći iz zemlje ili napustiti svoje domove i otići u drugi kraj Ukrajine.

U godinu dana rata u Ukrajini, ruska vojska je već izgubila više od 144.000 vojnika. To je za 900 posto više žrtava nego u dva čečenska rata, koja su trajala 4 godine. Također to je za 800 posto više nego što je sovjetska vojska izgubila tijekom 9 godina rata u Afganistanu, podaci su koji se navode na stranici Uawar.net.

Rat se vodi na fronti koja je duga 850 kilometara.

U jesen prošle godine, Rusija je zbog neuspjeha na ratištu u Ukrajini morala mobilizirati 300.000 vojnika.

143 zemlje su glasale za rezoluciju UN-a kojom se osudila ruska ilegalna aneksija nekoliko ukrajinskih teritorija.

Rusija je u godinu dana izvela više od 700 napada na zdravstvene ustanove i osoblje, prema izvješću koje je izradilo pet organizacija koje rade u Ukrajini, javio je Sky News.

10 sati trajalo je putovanje vlakom američkog predsjednika Bidena od Poljske do Kijeva. Naime, njegov posjet Kijevu, uoči godišnjice invazije, bio je nenadan, nenajavljen, te je avionom stigao do Poljske, a potom zbog sigurnosti vlakom do Kijeva.

SAD je prilikom Bidenovog posjeta najavio da će Ukrajini dati 500 milijuna dolara pomoći. Do sada su Amerikanci Ukrajini dali više od 29,3 milijarde dolara pomoći, piše Sky News.

Rusko topništvo ispaljuje oko 50.000 hitaca dnevno na Ukrajinu, izjavio je prije nekoliko dana Josep Borrell, visoki predstavnik EU za vanjske poslove.

Ukrajinske vlasti registrirale su više od 70.000 ruskih ratnih zločina od početka sukoba.

335 kompanija povuklo se u potpunosti iz Rusije zbog invazije na Ukrajinu, piše Statista.com.

Na Twitteru je prikazana karta bojišnice 22.02.2023.

