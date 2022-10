Pojavljuju se videozapisi i fotografije Krimskog mosta nakon snažne eksplozije. Ruski protuteroristički nacionalni odbor je na društvenim mrežama objavio da je do eksplozije došlo u teretnom vozilu, zbog koje se zapalilo sedam vagona s cisternama za gorivo.

U kratkoj objavi na svom službenom Twitteru ukrajinsko ministarstvo obrane reagiralo je na eksploziju na Krimskom mostu rekavši: "Raketna krstarica Moskva i Krimski most - dva ozloglašena simbola ruske moći na ukrajinskom Krimu - srušeni su. Što je sljedeće na redu, Rusi?"

Both railway and vehicle spans of Kerch bridge are damaged & will take time to be restored.



This means that supplying Russian troops in the South of 🇺🇦 will be very difficult.



Military equipment, ammunition, fuel coming through Kerch bridge won't be coming for a long time. pic.twitter.com/fyAkWa8GPq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2022

I željeznički i automobilski rasponi Krimskog mosta oštećeni su u eksploziji, prema savjetniku ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Antona Gerashchenka. "Vojna oprema, streljivo, gorivo koje dolazi preko Kerčkog mosta još dugo neće stići", napisao je Gerashchenko.

Krimski most Foto: Screenshot / Twitter

A new video published online shows significant damage inflicted on the Crimean Bridge following reported explosions in the early morning of Oct. 8.



The illegally constructed bridge links the Russian-occupied Ukrainian peninsula Crimea with mainland Russia via the Kerch Strait. pic.twitter.com/63EvfqNf3G — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 8, 2022

Ruski protuteroristički nacionalni odbor je na društvenim mrežama objavio da je do eksplozije došlo u 6:07 u teretnom vozilu, zbog koje se zapalilo sedam vagona s cisternama za gorivo, koje su bile na putu do poluotoka.

Ovako bi Ukrajina mogla dobiti rat: Analitičari opisali kako bi moglo izgledati oslobađanje države

Dva dijela cestovnog mosta su se djelomično srušila, no luk preko Kerčkih vrata, tjesnaca koji spaja Crno i Azovsko more, nije oštećen, stoji u objavi na društvenim mrežama.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Savjetnik ukrajinskog predsjednika je na Twitteru objavio da je incident "samo početak", no nije rekao da su ukrajinske snage odgovorne za eksploziju.

"Sve nezakonito, mora biti uništeno, sve što je ukradeno, mora biti vraćeno Ukrajini, sve gdje je Rusija, mora biti izbačeno", zaključio je Mihajlo Podoljak.