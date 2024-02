Ovo su biseri s Hitne: "Pa onda dođe i kaže da ga boli duša jer ga je žena ostavila"

Hitni prijem u najvećoj bolnici i u subotu pun.

"Bio sam s malom tamo, pa to vam je kao mravinjak unutra, kao mravinjak. To po kolicima, krevetima, ležajevima", rekao je za Dnevnik Nove TV Antun s Mljeta.

Pritisak, strka, gužva - na sve to je ovaj medicinski tim navikao.

"Moramo vam davati te male elektroškove da vam stimuliraju srce. Nismo baš sretni kako vam radi, dobro", govori liječnik pacijentu.

Uz ovakve zaista hitne slučajeve, ima dobar dio onih koji dolaze, a nisu hitni.

"U dva u noći mlada muška osoba došla da mu ja potvrdim da on zasta ima hemeroide koje mu je liječnik opće prakse rekao prije dva mjeseca da ima. Ili recimo netko zna da se naš rendgen hladi od 3 do 6 ujutro, onda dođe u 2.30 i zna da ćemo ga riješiti do 3 u noći. I to zbog prsta kojeg je lupio prije dva, tri tjedna", prepričava dr. Lea Miklić, specijalist hitne medicine, KBC Zagreb.

Bili hitni ili nehitni, svima nastoje pomoći i obraditi ih. No, svega ima.

"Najčešći su bolesnici oni koji tvrde da ih boli u psima. Pa onda dođe i kaže da ga boli duša jer ga je žena ostavila, sada je to, eto, malo jače nego kada se s njom bio posvađao. Evo, to je bilo prije koji dan", kaže liječnica.

Dodatno im otežava što su ograničeni s prostorom zbog obnove.

I u Splitskom KBC-u hitni prijem pod pritiskom. Kažu, znaju svakog hipohondra u gradu.

"U ovim zimskim mjesecima smo na između 350 do 400 pacijenata, predviđamo da će ta ljeti brojka veća za 15 do 25 posto, znači bit ćemo oko 500 - 600 pacijenata dnevno", priča dr. Josip Krnić, pročelnik OHBP-a KBC Split.

U planu je reorganizacija OHBP-a. Razmatraju se opcije i modeli. Kako neslužbeno doznajemo, jedna opcija su uputnice koje bi izdavao obiteljski liječnik. Naravno, ako imate infarkt to ne znači da biste išli po uputnicu. Druga opcija je posebna trijažna ambulanta gdje bi se procjenjivalo je li riječ o hitnom pacijentu. Uputnice već postoje, kažu u KOHOM-u.

"Uputnica C2 se koristi u svakodnevnom radu, ali ono što je najveći problem što svaki pacijent u RH može otići na hitni prijem bez da ode kod liječnika obiteljske medicine", pojašnjava dr. Mirela Marković.

U koaliciji udruga u zdravstvu smatraju da bi trijaža mogla biti dobro rješenje.

"Što se tiče trijaže, da, apsolutno. Treba imati posebno angažirano i educirano osoblje, mislim da je to najbolje rješenje, ali mi ne znamo kako se to planira provesti, kao ni ovo s uputnicom", govori Ivica Belina, Kolicija udruga u zdravstvu.

U Hubolu skreću pozornost i na nedostatak ljudi.

"Primijećeno je da je još uvijek veliki nedostatak specijalista hitne medicine iako specijalizacija postoji preko deset godina. Trebalo bi uvesti mjere da se stimulira mlade liječnike da se prijave na specijalizaciju iz hitne medicine", otkrila je dr. Maša Sorić, Hrvatska udruga bolničkih liječnika

U srijedu je sastanak s pročelnicima OHBP-ova akutnih bolnica, kažu u ministarstvu. Otkrivaju i je li na stolu i opcija financijske penalizacije pacijenata ako nepotrebno dođu na hitni prijem. "Na sastanku će se razmotriti prednosti i eventualni nedostaci prethodno predloženih modela koji ne uključuju penalizaciju pacijenata."

"Apsolutno treba reorganizacija", kaže Mikić, u vidu prostora i samog sistema rada pa dodaje: "Ali to je nešto što stalno ponavljamo već dosta dugo."

"Uvijek kada pričamo o ovim stvarima bitna je i jedna druga strana medalje. Koliko god je bitna dobra organizacija bolničkog i vannbolničkog sustava, toliko je bitno da i ljudi osjete da imaju odgovornost", smatra Krnić.

Jer svi se mogu naći u situaciji da budu baš oni koji hitno trebaju pomoć.

