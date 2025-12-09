Postali su prva zemlja s ovako strogom zabranom: "Kada je sigurnost djece u pitanju, sve opcije su otvorene"

Australija će u srijedu postati prva država koja uvodi minimalnu dob za korištenje društvenih mreža, što znači da će platforme poput Instagrama, TikToka i YouTubea morati blokirati više od milijun računa. Time počinje i potencijalni globalni val novih regulacija.

Od ponoći po lokalnom vremenu deset najvećih platformi morat će blokirati pristup australskim korisnicima mlađima od 16 godina ili će se suočiti s kaznama do 49,5 milijuna australskih dolara (33 milijuna američkih dolara).

Zakon su oštro kritizirale velike tehnološke kompanije i zagovornici slobode govora, dok su ga roditelji i stručnjaci za zaštitu djece pozdravili, piše Reuters.

Ilustracija Foto: Getty Images

Uvođenjem mjere završava nagađanje može li neka država doista onemogućiti djeci korištenje tehnologije koja je postala sastavni dio svakodnevice. Istodobno započinje svojevrsni globalni eksperiment koji će pomno pratiti zakonodavci širom svijeta, frustrirani sporošću tehnoloških divova u uvođenju učinkovitih mehanizama za smanjenje štete.

Vlade od Danske do Malezije – pa čak i pojedine američke savezne države, gdje platforme ukidaju dio sigurnosnih značajki – najavile su slične mjere. To se događa četiri godine nakon što je curenje internih dokumenata Mete otkrilo da je tvrtka znala da njezini proizvodi doprinose problemima s tjelesnom slikom i suicidalnim mislima kod tinejdžera, dok je javno negirala postojanje takve povezanosti.

Iako je Australija prva koja uvodi takva ograničenja, gotovo sigurno neće biti posljednja, kaže Tama Leaver, profesor internetskih studija na Sveučilištu Curtin. Prema njegovim riječima, vlade diljem svijeta promatraju kako je Australija odlučila izaći na kraj s moći velikih tehnoloških kompanija, a ta zabrana predstavlja tek početak daljnjih promjena.

Glasnogovornik britanske vlade, koja od srpnja zahtijeva da internetske stranice s pornografskim sadržajem blokiraju pristup osobama mlađima od 18 godina, rekao je da Ujedinjeno Kraljevstvo pomno prati australski pristup. Naglasio je i da su, kada je posrijedi sigurnost djece, sve opcije otvorene.

Djeca na mobitelima Foto: Dnevnik Nove TV

Iako se zabrana zasad odnosi na deset platformi, uključujući YouTube, Instagram i TikTok, vlada je najavila da će se popis mijenjati kako se budu pojavljivali novi proizvodi i kako mladi korisnici budu prelazili na alternativne aplikacije.

Od početnih deset platformi, sve osim X-a u vlasništvu Elona Muska, najavile su da će se pridržavati pravila koristeći procjenu dobi – putem analize aktivnosti korisnika ili prepoznavanja dobi na temelju selfieja. Moguće je i provjeravanje identifikacijskih dokumenata ili bankovnih podataka. Musk je zabranu nazvao "tajnim načinom da se kontrolira pristup internetu za sve Australce", a većina platformi tvrdi da se time krši pravo na slobodu govora.