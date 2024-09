FOTO/VIDEO Ženu piton držao u smrtonosnom zagrljaju dva sata: "Prala sam suđe, a onda sam osjetila da me nešto ugrizlo za nogu..."

Arom Arunroj (64) nekoliko je puta ugrizao piton koji je ušao u njezin dom u provinciji Samut Prakan, južno od Bangkoka.

Arom je prala suđe oko 20:30 kada je odjednom osjetila kako ju je nešto ugrizlo za nogu. "Pogledala sam i to je bila zmija," rekla je u intervjuu na tajlandskoj televiziji. Pokušala se boriti sa zmijom i vikala je u pomoć, ali je nitko nije čuo.

U jednom trenutku je uhvatila zmijinu glavu u nadi da će je pustiti. "Nije me pustila, samo me nastavila jače stezati", rekla je. Susjed je naposljetku čuo njezine pozive u pomoć i nazvao službe oko 22 sata.

Ženu ugrizao piton Foto: Platforma X

Narednik Anusorn Wongmali iz policije rekao je da je razvalio vrata nakon što je čuo slab glas iznutra. "Vjerojatno je bila stegnuta neko vrijeme, jer joj je koža bila blijeda. Bio je to piton, velik. Vidio sam ugriz na njezinoj nozi, ali sam mislio da možda ima još negdje," dodao je.

