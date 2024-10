Strava u Pitomači. 34-godišnjak je automobilom udario ženu dok se šetala ulicom i vukao je do obližnjeg parkinga. Dok se 39-godišnjakinja borila za život držeći se rukama za automobil, on je sve to snimao.

Da stvar bude još gora, taj je horor gledao 20-godišnjak, neslužbeno, njezin sin. Išao je spasiti majku i na parkiralištu ga je muškarac pretukao.

"Normalno da me strah, povećan je promet u zadnje vrijeme, kroz centar Pitomače i Pitomaču, djeca idu u školu. Imam sina koji ide u školu također i normalno da strahujem", govori Melita.

Muškarac je završio u jednomjesečnom istražnom zatvoru i ne smatra se krivim. Sa Županijskog suda u Bjelovaru kažu kako mu se na teret stavlja pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda i dovođenje u opasnost opće opasnom radnjom. Određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i od ponavljanja kaznenog djela.

U međuvremenu su isplivali jezivi detalji.

U lipnju 2023., kako Božidar Lončar doznaje iz neformalnih izvora, isti je muškarac s BMW-om sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je poginuo 40-godišnji vozač traktora. Neslužbeno, oboje su bili alkoholizirani, a poginuli je bio muž i otac osoba napadnutih proteklog tjedna.

Tada nije bilo osnova za istražni zatvor, smatra Državno odvjetništvo, a time ni osnova za mjere opreza poput oduzimanja vozačke dozvole



Ovo državno odvjetništvo je 29. prosinca 2023. donijelo rješenje o provođenju istrage protiv 34-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog postojanja osnovane sumnje da bi počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, a koja istraga je i dalje u tijeku.

Pola godine za istragu, a godina i pol dana za odluku o optužnici. Neslužbeno, muškarac iza sebe ima poveći broj prekršajnih prijava. Unatoč tome vozio je s dozvolom. Do zaključenja priloga Reporter Dnevnika nije uspio doći ni do jedne uključene strane.

