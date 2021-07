Brojne projekte naslijedio je prije godinu dana ministar obrane Mario Banožić. O stanju u oružanim snagama progovorio je za Dnevnik Nove TV.

O razgovoru s Francuzima, stanju oružanih snaga, ali i posljednjim aferama pod povećalom istražitelja, razgovarao je ministar obrane Mario Banožić u velikom intervjuu s reporterkom Ivanom Pezo Moskaljov.

Ministar se nada da će se ugovori s Francuzima o kupnji borbenih zrakoplova potpisati do kraja ove godine. ''Mogu sa sigurnošću reći da ćemo u 2023. godini imati do 15 pilota koji će otići na daljnju edukaciju na samim rafalima i do 80 tehničara koji će se baviti održavanjem'', otkriva.

Vojska puni crnu kroniku

Proteklih tjedana Hrvatska vojska puni stupce crne kronike. Još se istražuje odakle vojnicima droga. ''Ja bih to prvi volio saznati'', kaže. Nije želio otkriti postoji li među vojnicima i diler, već kaže da je istraga u tijeku.

Na pitanje kako je moguće da je u istrazi zbog droge pao i jedan visoki časnik u Vojnoj policiji koji je sudjelovao u osiguranju državnog i vojnog vrha, ministar kaže da očekuje da taj vojni put tog časnika ''kroz vojno-stegovne mjere, na kojima se nalazi, i završi''.

Kada je riječ o Sigurnosno-obavještajnoj agenciji, ministar kaže da s njima dobro surađuje.

A komentirao je i jacuzzi u vojnom neboderu od kojega je odustao nakon otkrića Dnevnika Nove TV. Kaže da nema saznanja ''da USKOK čačka cijelu gradnju''. ''Nisam imao priliku u životu razgovarati s USKOK-om'', kazao je.

Banožić je zadržao dio osiguranja svog prethodnika Damira Krstičevića čiji su članovi koristili službene automobile u privatne svrhe. ''Onog trena kada sam čuo za to osoba je udaljena. Neka tijela rade svoje. Ali ne toleriram takvo ponašanje, ja nikada nisam koristio automobil u privatne svrhe'', rekao je.

Otkrio je i da je letjelica Kiowa, u čijem je padu jedan pilot smrtno stradao, u trenutku pada bila ispravna. ''Istraga ne zapinje, završena je. Letjelice su bile tehnički ispravne'', kaže.

Amerikanci razmišljaju o obaveznom cijepljenju u vojsci, a ministar je otkrio kako po tom pitanju stoji Hrvatska vojska.

"Svi vojnici koji odlaze na mirovne misije, operacije, zadaće, vježbe, i snose odgovornost, trebali bi biti cijepljeni. To je ono što Amerikanci traže, a Hrvatska ima. Ono što je loše isprezentirano jest da je netko naredio cijepljenje – ne! Mi smo izdali zapovijed da se organizira cijepljenje. Ja vas kao vojnikinju pozivam da se cijepite, a vi se izrazite želite li ili ne. Dana vam je mogućnost, ali isto tako, ako kažemo 'moramo ići u mirovnu operaciju', znam da na vas ne mogu računati, jer ste mi ugroza", rekao je ministar Banožić.

Osvrnuo se na odnos s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.

''Poštujem Ured predsjednika na način da trebamo surađivati i tu nema nikakvog konflikta. Naravno, onog trena kada osjetim da to postaje slabost za Hrvatsku vojsku, Ministarstvo obrane i članove Vlade, naravno da morate reagirati. Ja nikada nisam otvarao s premijerom temu suradnje s predsjednikom'', kaže.

Komentirao je i kritike na njegov račun kao ministra obrane.

''Ajde vi me ocijenite najbolje. Kažete da 17 godina pratite ovaj resor, ispratili ste mnoge ministre. Dajte mi vi ocjenu'', rekao je reporterki Pezo Moskaljov. Svoj mandat, kaže Banožić, želi završiti časno i pošteno.

