Pelješki most od srijede će spajati hrvatski teritorij nakon što se pričvrsti i posljednji segment kolosalne građevine.

Pelješki most spaja mjesto Komarna s jedne strane i mjesto Brijesta s druge. U srijedu navečer radnici će pričvrstiti posljednji, 165. dio čelične konstrukcije.

Most je dug 2,4 kilometra, a visok 55 metara kako bi mogli prolaziti brodovi. Širok je oko 22 i pol metra i imat će četiri prometne trake. Nakon 300 godina spojit će se hrvatski teritorij koji je rascjepkan još oko 1700. godine kada je Dubrovačka Republika Turcima ustupila izlaz na more i Neum.

Pelješki most se spominje već više od 20 godina, a prvi su radovi počeli još 2005. godine. Do 2010. je izgrađeno 3 posto, a novac do tada uložen otišao je u vjetar jer su radovi stali.

U Europsku uniju ulazimo 2013. godine i otvara se prilika da most platimo iz europskih fondova. Natječaj je raspisan pet godina kasnije, a 2018. odabrana je kineska tvrtka.

U srijedu se most spaja, a iduće godine očekuje se završetak radova. Ovaj projekt vrijedan je 420 milijuna eura, a iz europskih fondova povučeno je 330 milijuna eura.

