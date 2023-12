Kontroverzni Andrew Tate ne smije posjetiti majku: "Rumunjska je odlučila da mora biti sama za Božić, ako bude živa"

Kontroverznom Andrewu Tateu (37) odbijen je zahtjev da napusti Rumunjsku kako bi otputovao u London u posjet bolesnoj majci koja je doživjela srčani udar.

"Rumunjska je odlučila da mora biti sama za Božić, ako bude živa", obavio je na platformi X.

Rejected.



The Romanian state decided she must be alone at Christmas, if she is alive. https://t.co/C7BG3Vwdag