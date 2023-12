Božićna atmosfera, a snijega nigdje na vidiku: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje ovog vikenda

Sljedećih dana i dalje razmjerno toplo što je posljedica stalnog dotoka toplog zraka na južnoj strani niza ciklonalnih vrtloga čija će se središta zadržavati na sjeveru kontinenta. Sjeverno od nas sutra u jakoj sjeverozapadnoj mlaznoj struji položen je ovaj frontalni sustav zbog čije blizine u unutrašnjosti će pritjecati malo vlažniji zrak.

U takvim okolnostima u subotu ujutro i prijepodne u unutrašnjosti će biti malo više oblaka i to najviše u istočnim predjelima gdje mjestimice može pasti i malo kiše i poneka pahulja snijega. Istodobno, na Jadranu pretežno sunčano. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u gorju jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 5, na Jadranu od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 10 do 15 stupnjeva.

U istočnim predjelima poslijepodne djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Poslijepodne temperatura od 10 do 12 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorskom području puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 11 do 13, na Jadranu od 13 do 16 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, a na jugu - jugo. Temperatura od 13 do 17 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te uglavnom suho i razmjerno toplo. Povremeno malo kiše može biti ponegdje u gorju. U utorak je u nizinama moguća magla. Vjetar slab i umjeren.

Na Jadranu djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka, osobito od ponedjeljka na sjevernom dijelu kad je i najveća vjerojatnost za malo kiše. Vjetar slab do umjeren, a temperatura bez veće promjene – što znači i dalje iznadprosječno toplo.



Ove godine blagdani Božića bit će u znaku iznadprosječno toplog vremena, većinom bez oborine. Jedino u gorju i na sjevernom Jadranu povremeno može biti slabe kiše. U drugom dijelu i osobito prema kraju tjedna, sve više raste vjerojatnost za kišu. Više o tome u danima koje slijede.

