"Češki Trump" uvjerljivo pobijedio na izborima: Hoće li Bruxelles i Ukrajina ostati bez važnog saveznika?

Na parlamentarnim izborima u Češkoj uvjerljivu pobjedu odnio je kontroverzni Andrej Babiš, populistički milijarder koji sam sebe naziva Trumpistom. Bliski Orbanov suradnik, želi ukinuti vojnu pomoć Ukrajini.

Uz visoku izlaznost, od gotovo 70 posto, svoje povjerenje Česi su odučili dati i predstavnicima stranaka - kao što su Pirati i Motoristi.

Babiš želi vratiti Čehe na prvo mjesto - to je bila jedna od njegovih glavnih parola u kampanji. U zemlji gdje živi najviše je ukrajinskih izbjeglica po stanovniku u Europskoj uniji, Babiš se zalaže za prekid vojne pomoći Ukrajini.

"Pokret ANO zna i ima iskustva da je članstvo u EU prvenstveno borba za interese čeških građana i Češke Republike te obrana od besmislica i propisa koji dolaze iz Bruxellesa", poručio je Babiš početkom rujna.

Sa svojom strankom ANO, neće moći sam formirati Vladu. A isključio je suradnju s bilo kojom od stranaka koje su bile na vlasti. Preostali su mu radikalno desni partneri, žestoki kritičari Europske unije i NATO saveza, Sloboda i izravna demokracija, ali i stranka Motoristi koja se zalaže, među ostalim, za ukidanje biciklističkih staza.

Andrej Babiš slavio na izborima Foto: Afp

Da će formiranje biti teško, nakon uzavrele predizborne atmosfere, poručio je i češki predsjednik Petr Pavel.

"Dakle, izgradnja mostova preko tih rovova koji su iskopani neće biti sasvim jednostavna. Slično tome, neće biti lako formirati većinu u Donjem domu, pa mislim da pregovori vjerojatno neće biti sasvim jednostavni", rekao je Pavel.

Potpora vladajućoj koaliciji uzastopno je padala nakon naglog porasta inflacije koja je došla s pandemijom, a onda se pojačala nakon ruske invazije na Ukrajinu. Teške riječi su padale u danima prije izbora. Aktualni premijer je rekao da će Češka imati vladu nacionalne izdaje, ako Babiš bude na vlasti.

Podjela se mogla osjetiti i na biralištima tijekom dva dana glasovanja.

"Nismo potpuno zadovoljni, ali moglo bi biti puno gore. Manje zlo. Mi preferiramo manje zlo", rekao je jedan od glasača, Andrej.

"Bilo je teško, jer sam glasovala za nešto sasvim drugačije nego prije. Ali mislim da sam napravila pravi izbor", rekla je Jarmila.

"Nadam se da smo nešto naučili iz proteklih nekoliko godina i da će stvari krenuti nabolje", dodala je Anna Hruba.

71-godišnjeg populista prate brojne afere. Prošle se godine nagodio sa slovačkim Ministarstvom unutarnjih poslova, tvrdeći da nije svjesno surađivao s tajnom policijom iz komunističkog doba u tadašnjoj Čehoslovačkoj. A zbog optužbi za prevaru europskim subvencijama, u više je navrata tijekom njegova mandata, nekoliko stotina tisuća Čeha na ulicama tražilo njegovu smjenu. Da bi ga nakon šest godina opet doveli natrag.

