Predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da je Rusija spremna razgovarati o neutralnom statusu Ukrajine u pregovorima s ciljem okončanja neprijateljstava, ali da će Moskva ipak postići ciljeve svoje vojne operacije, koja "ide po planu".

Putin je rekao da je Zapad zapravo proglasio Rusiju nesposobnom za plaćanje u sklopu svojih sankcija zbog sukoba u Ukrajini, te da je sukob bio samo izgovor Zapadu da uvede sankcije.

"Zapad se čak i ne trudi sakriti činjenicu da mu je cilj naštetiti cijelom ruskom gospodarstvu, svakom Rusu", rekao je.

U obraćanju ministrima koje je prenosila državna televizija, Putin je rekao da će Zapad svojim neprijateljskim djelovanjem samo ojačati Rusiju.

"Iza tog licemjernog govora i današnjih poteza takozvanog Zapada su neprijateljski geopoliltički ciljevi. Oni jednostavno ne žele snažnu i samostalnu Rusiju", kazao je.

"Ne poznaju našu povijest niti naše ljude. Ne znaju da se nećemo povući", kazao je ruski predsjednik.

U svom najeksplicitnijem priznanju štete koju su nanijele zapadne sankcije, rekao je da će inflacija i nezaposlenost rasti, ali je obećao potporu obiteljima s djecom.

"U gospodarstvu će biti potrebne strukturne promjene", rekao je Putin.

Držati Rusiju pod kontrolom bila je dugoročna politika Zapada, a njegove ekonomske sankcije protiv Rusije bile su kratkovidne.

Putin je optužio zapadne zemlje da se upuštaju u informativnu kampanju bez presedana protiv Rusije.

Rekao je da Zapad neće uspjeti u, kako je rekao, pokušaju postizanja globalne dominacije i komadanja Rusije.

"Ako Zapad misli da će se Rusija povući, ne razumije Rusiju", rekao je Putin 21. dana rata protiv Ukrajine.

Reuters dodaje da nema znakova ublažavanja njegovih stajališta prema Zapadu i Ukrajini.

"U skoroj budućnosti je moguće da bi se nacistički režim u Kijevu dokopao oružja masovne destrukcije, i njihova meta, naravno, bila bi Rusija", kazao je Putin.

Putin je u svom govoru spominjao i petokolonaše, Ruse, za koje kaže da "u svojim glavama žive na zapadu" i zbog toga smatraju da pripadaju "višem sloju društva". Kaže i kako su petokolonaši sredstvo kojim Zapad pokušava uništiti Rusiju, "ali pravi Rusi će znati prepoznati prave patriote od izdajica".

"Ispljunut će ih poput mušice koja im je slučajno uletjela u usta. Uvjeren sam da će takvo prirodno i potrebno čišćenje društva samo osnažiti našu zemlju, našu solidarnost, koheziju i spremnost da odgovorimo na svaki izazov", kazao je Putin.

