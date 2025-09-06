Vance nakon prozivki za američki ratni zločin: "J*be mi se kako to zovete"

Administracija Donalda Trumpa nalazi se pod intenzivnim pritiskom da pruži pravno obrazloženje za nedavno ubojstvo 11 navodnih krijumčara droge koji su brodom putovali prema SAD-u.

Ministarstvo rata u petak je iznenada otkazalo povjerljive brifinge za ključne odbore Zastupničkog doma i Senata, za CNN su potvrdile dvije osobe upoznate sa situacijom.

Zakonodavci su se nadali dobiti odgovore na pitanja o pravnoj osnovi napada, ali i osnovne detalje poput toga koja je vojna jedinica izvela operaciju, koja je vrsta streljiva korištena te kakvi su obavještajni podaci doveli do identifikacije osoba na brodu.

Dužnosnici administracije tvrde da je 11 osoba na gliseru, koji je američka vojska uništila u međunarodnim vodama Kariba, bilo legitimna vojna meta jer su pripadali venezuelanskoj kriminalnoj bandi Tren de Aragua, koju su SAD proglasile terorističkom organizacijom.

"Napad je bio očigledan rezultat proglašenja njih terorističkom organizacijom. Da je brod pun boraca al Kaide krijumčario eksploziv prema SAD-u, bi li itko uopće postavio ovo pitanje?", rekao je izvor upoznat s razmišljanjem Pentagona.

Međutim, pravni stručnjaci ističu ključnu razliku: Kongres je 2001. godine izričito utvrdio da su SAD u ratu s al Kaidom, što ih čini legitimnim vojnim metama, a takva odluka za Tren de Aragua nije donesena.

Američki potpredsjednik JD Vance objavio je na X-u da je "ubijanje pripadnika kartela koji truju naše građane najviša i najbolja svrha naše vojske", a na njegovu objavu reagirao je analitičar Brian Krassenstein

"Ubijanje građana druge države koji su civili bez ikakvog pravnog postupka naziva se ratnim zločinom", napisao je Krassenstein.

Nije dugo trebao čekati Vanceov odgovor.

"J*be mi se kako to nazivate", kratko je poručio.

Krassenstein je njegov odgovor podijelio uz komentar: "Mislim da ova rasprava govori sve što trebate znati o JD Vanceu i o tome kako on gleda na zakon i red. Patetično. Zbog ove bi objave trebao biti opozvan."