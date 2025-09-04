VIDEO Pogledajte kako su krijumčari iskrcali drogu na plaži punoj turista u Španjolskoj

Ovo je posljednji je u nizu slučajeva krijumčarenja droge na jugu Španjolske, gdje trgovci često istovaruju pošiljke na plažama.
Španjolska je glavna ulazna vrata za ilegalne droge koje ulaze u Europu iz Srednje i Južne Amerike, kao i Sjeverne Afrike. Krijumčari koriste jedrilice, kontejnere, polupodmornice i čamce kako bi došli do španjolskih voda.
Unatoč problemima s krijumčarenjem droge, Španjolska je članica Europske unije koja je zaplijenila najveće količine kokaina i kanabisa. Španjolske su vlasti 2023. godine zaplijenile 142 tone kokaina.
Ranije ove godine, dvojica osumnjičenih krijumčara droge zapalila su vlastitu jahtu kako bi uništili kokain na brodu nakon što ih je presrela španjolska policija kod obale Tenerifa. Krijumčari su tom prilikom bili ozlijeđeni u vlastitom podmetnutom požaru te su morali biti spašeni helikopterima prije nego što su uhićeni.