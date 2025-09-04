VIDEO Pogledajte kako su krijumčari iskrcali drogu na plaži punoj turista u Španjolskoj

Na društvenim mrežama pojavio se video skupine krijumčara droge koji su istovarili pošiljku iz velikog glisera pred zapanjenim posjetiteljima plaže na španjolskoj Costa del Solu.

Video koju su turisti snimili na Playa Anchi u Casaresu u subotu prikazuje najmanje šest muškaraca kako ležerno premeću tri goleme vreće droge iz glisera na vozilo parkirano blizu obale.

Nakon što su krijumčari završili s istovarom tereta s broda, četvorica muškaraca ušla su u automobil i otišla, dok su druga dvojica otplovila, dok su ih posjetitelji plaže zapanjeno promatrali.

Gradsko vijeće Casaresa osudilo je incident i zatražilo daljnje pojačanje španjolske nacionalne garde kako bi se suprotstavilo krijumčarenju droge na obalama zemlje, piše Daily Mail.

Na Espanha, narcotraficantes descarregaram uma carga de haxixe marroquino em plena luz do dia e na frente dos banhistas.



Ocorreu na praia de Casares no último sábado (30/08). pic.twitter.com/QeCwvF6ysa — Submundo Criminal (@submundodocrime) September 2, 2025

Ovo je posljednji je u nizu slučajeva krijumčarenja droge na jugu Španjolske, gdje trgovci često istovaruju pošiljke na plažama.

Španjolska je glavna ulazna vrata za ilegalne droge koje ulaze u Europu iz Srednje i Južne Amerike, kao i Sjeverne Afrike. Krijumčari koriste jedrilice, kontejnere, polupodmornice i čamce kako bi došli do španjolskih voda.

Unatoč problemima s krijumčarenjem droge, Španjolska je članica Europske unije koja je zaplijenila najveće količine kokaina i kanabisa. Španjolske su vlasti 2023. godine zaplijenile 142 tone kokaina.

Ranije ove godine, dvojica osumnjičenih krijumčara droge zapalila su vlastitu jahtu kako bi uništili kokain na brodu nakon što ih je presrela španjolska policija kod obale Tenerifa. Krijumčari su tom prilikom bili ozlijeđeni u vlastitom podmetnutom požaru te su morali biti spašeni helikopterima prije nego što su uhićeni.