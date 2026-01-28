Pobjegla je iz SAD-a u Hrvatsku s četvero djece, sada je u istražnom zatvoru! Oglasili se ministar i odvjetnica Amerikanke

Američka državljanka, majka četvero djece čiji je nestanak prijavljen u SAD-u, a koja su pronađena u Hrvatskoj, nalazi se u istražnom zatvoru.

Djeca su pod nadzorom centra za socijalnu skrb. Traje suradnja hrvatskih i američkih institucija, potvrdio je za Dnevnik Nove TV ministar pravosuđa Damir Habijan.

"Ovo nije samo pitanje Ministarstva pravosuđa, ovdje je uključeno i Ministarstvo vanjskih poslova. Isto tako, uključeno je i Ministarstvo rada s obzirom na malodobnu djecu. Dakle, cijela procedura se provodi prema protokolima i suradnji dviju država, kada govorimo o djeci. Što se tiče nastavka suradnje, u ovom trenutku Ministarstvo pravosuđa, ako govorimo o mogućem izručenju, još nema nikakvih podataka. Prema tome, kada budemo imali dodatne informacije, naravno da ćemo obavijestiti javnost", rekao je Damir Habijan, ministar pravosuđa.

Američka državljanka u istražnom zatvoru u Hrvatskoj - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

Odvjetnica uhićene Amerikanke Ana Birmiša izjavila je za Dnevnik Nove TV kako će podnijeti žalbu na odluku o istražnom zatvoru.

"Na tu odluku smo uložili žalbu, s prijedlogom da se istražni zatvor zamijeni nekom od mjera opreza s obzirom na to da se ona aktivno branila i iznijela svoju obranu. Sada čekamo odluku Županijskog suda po žalbi. Što vam drugo mogu reći, osim da je jako zabrinuta za djecu jer ih nije vidjela od trenutka uhićenja, a s obzirom na to da je postupak s malodobnom djecom radi zaštite njihovih prava i interesa, u ovom trenutku ne bih mogla ništa više reći" rekla je odvjetnica Ana Birimiša.

Obitelj Seymour (Foto: GoFundMe)