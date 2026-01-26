Majka četvero djece iz SAD-a koja su pronađena u Dubrovniku je u istražnom zatvoru!

Majka četvero djece koja su krajem studenoga nestala u SAD-u, a potom pronađena u Hrvatskoj, uhićena je na području Policijske uprave dubrovačko-neretvanske te joj je određen istražni zatvor, potvrđeno je za DNEVNIK.hr iz Ministarstva vanjskih poslova.

Riječ je o 35-godišnjoj Elleshiji Seymour (35) iz američke savezne države Utah koja je u studenom pobjegla sa svojom djecom: sinovima od 11, osam i tri godine te kćeri od sedam godina.

Osumnjičena je za kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177. Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Nakon uhićenja zatražila je da se o slučaju obavijesti nadležno Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, što je i učinjeno sukladno odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima, poručili su iz MVEP-a za DNEVNIK.hr.

Također, stigao nam je i odgovor Središnje službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad iz koje su poručili:

"S obzirom na međunarodni element predmeta, nužno je da nadležna tijela Sjedinjenih Američkih Država provedu provjeru svih relevantnih činjenica i okolnosti prije donošenja odluke o predaji djece ocu. Takva provjera predstavlja standardni postupak u slučajevima međunarodne suradnje i služi osiguravanju kontinuiteta zaštite prava djeteta.

Sve nadležne službe postupaju u okviru svojih zakonskih ovlasti, uz međusobnu suradnju i razmjenu informacija, a posebna se pažnja posvećuje sprječavanju bilo kakvog oblika ugrožavanja djece te očuvanju njihove psihofizičke dobrobiti.

Djeca su, sukladno važećim propisima, smještena u odgovarajuću ustanovu socijalne skrbi gdje su im osigurani svi potrebni oblici skrbi te su njihove potrebe u cijelosti zadovoljene.

O daljnjim koracima odlučivat će se nakon što nadležna tijela dovrše sve potrebne provjere i procjene", poručili su za DNEVNIK.hr.

Četvero djece, za kojima se tragalo tjednima nakon njihova nestanka u SAD-u, pronađeno je u Hrvatskoj, te su trenutačno smještena u državnoj ustanovi.

Majku i djecu snimile su nadzorne kamere u zračnoj luci u Salt Lake Cityju gdje su se u studenom ukrcali na let za Europu. Točna lokacija djece tjednima je bila nepoznata, no u nedjelju su članovi obitelji objavili da su pronađena u Hrvatskoj.

Teta djece Jill Seymour objavila je da se ona, njezin brat i njegova zaručnica nalaze u Hrvatskoj.

Njezin brat otac je troje djece, a najmlađeg sina njegova bivša supruga dobila je s drugim muškarcem. Međutim, Seymor i njezin brat u Hrvatskoj se bore da i njega preuzmu te vrate u SAD, za što su, kako tvrdi, od oca trogodišnjaka dobili svu potrebnu dokumentaciju.

Elleshia Seymour navodno je u Hrvatsku pobjegla jer je vjerovala da će epicentar nadolazećeg smaka svijeta biti na području Nacionalnog parka Yellowstone, koji se nalazi u blizini Salt Lake Cityja, o čemu je redovito objavljivala videa na društvenim mrežama.

Na internetu je upoznala Amerikanku sličnih stavova o smaku svijeta, koja živi na jednom od hrvatskih otoka, i ona ju je pozvala da pobjegne k njoj i spasi se od apokalipse.

"Ta žena ima 13-godišnjeg sina, koji je heroj u cijeloj ovoj priči. On je na internetu potražio tko su djeca koja su mu došla u dom i otkrio je da je u tijeku međunarodna potraga za njima", ispričala je novinarka Ashleigh Banfield koja je vodila intervju s tetom djece.