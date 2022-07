Kineski predsjednik Xi Jinping poručio je, razgovarajući o situaciji na Tajvanu s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, da se "oni koji se igraju vatrom - opeku".

U pozivu koji je trajao dva sata, kineski predsjednik Xi Jinping upozorio je američkog predsjednika Joea Bidena da se "oni koji se igraju vatrom - opeku", sugerirajući na sve napetiju situaciju s Tajvanom, prenose kineski državni mediji.

Peti po redu poziv između dvojice vođa svjetskih velesila od kad je Biden postao američki predsjednik dogodio se u jeku visokih tenzija i mogućeg posjeta zastupnice Zastupničkog doma SAD-a Nancy Pelosi.

Biden je na Twitteru objavio sliku poziva s kineskim predsjednikom, prenosi Daily Mail.

"Danas sam razgovarao s predsjednikom Narodne republike Kine Xi Jinpingom kako bismo osnažili komunikacijske linije, raspravili o našim različitostima i o pitanjima uzajamnog interesa", napisao je Biden na Twitteru.

Today I spoke with President Xi Jinping of the People’s Republic of China as part of our efforts to deepen lines of communication, responsibly manage our differences, and address issues of mutual interest. pic.twitter.com/mwIeg35h8j